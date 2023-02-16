Mugayir Ne Demek? Adaba ve Ahlaka Mugayir Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçemizde birbirinden farklı anlam taşıyan çok sayıda kelime vardır. Mugayir gibi bazı kelimeler hem okunuşu hem de yazılışı bakımından dikkat çekmektedir. Bu yazımızda sizler için mugayir ne demek, adaba ve ahlaka mugayir ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Aklınıza takılan tüm bu soruların yanıtlarını bu yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Mugayir Ne Demek?

Türkçemizde Arapçadan dilimize girmiş ve zaman içerisinde Türkçeleştirilmiş çok fazla kelime bulunmaktadır. Mugayir kelimesi de Arapçadan dilimize giren kelimelerden biridir. Arapça gyr kökünden gelen "muġāyir" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre mugayir sözcüğünün manası şu şekildedir:

Uymaz

Aykırı

Uymayan

Mugayir sözcüğü yerine yukarıda yer alan "uymaz, aykırı, uymayan" sözcükleri de kullanılabilmektedir.

Adaba ve Ahlaka Mugayir Tavır Ne Demek?

Adaba ve ahlaka mugayir tavır ne demek sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bu ifade de geçen adap kelimesi "görgü, terbiye, töre, adet" manalarını taşırken, ahlak kelimesi ise "kişilerin doğuştan veya sonradan kazandığı tutum ve davranışlar" manasını taşımaktadır. Adaba ve ahlaka mugayir tavır ifadesinin manası ise şöyledir:

Töreye, usullere ve ahlaka aykırı olan, ahlaka yakışmayan davranışlar

Mugayir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Mugayir sözcüğü cümle içerisinde genellikle sıfat haliyle kullanılmaktadır. Mugayir kelimesinin anlamının tam olarak anlaşılabilmesi için cümle içinde kullanılması gerekir. Mugayir cümle kullanımı şu şekildedir: