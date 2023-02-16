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Haberler Eğitim Haberleri Mugayir Ne Demek? Adaba ve Ahlaka Mugayir Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
Giriş Tarihi: 16.2.2023 10:13 Son Güncelleme: 16.2.2023 10:13

Mugayir Ne Demek? Adaba ve Ahlaka Mugayir Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mugayir ne demek sorusunun yanıtını merak eden birçok kişi mevcuttur. Günlük konuşmalarda duyulan ancak manası bilinmeyen çok fazla sözcük karşımıza çıkmaktadır. Mugayir sözcüğü de manası merak edilen sözcüklerden biridir. Peki, mugayir ne demek? Adaba ve ahlaka mugayir ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır? Tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında.

Mugayir Ne Demek? Adaba ve Ahlaka Mugayir Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçemizde birbirinden farklı anlam taşıyan çok sayıda kelime vardır. Mugayir gibi bazı kelimeler hem okunuşu hem de yazılışı bakımından dikkat çekmektedir. Bu yazımızda sizler için mugayir ne demek, adaba ve ahlaka mugayir ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Aklınıza takılan tüm bu soruların yanıtlarını bu yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Mugayir Ne Demek?

Türkçemizde Arapçadan dilimize girmiş ve zaman içerisinde Türkçeleştirilmiş çok fazla kelime bulunmaktadır. Mugayir kelimesi de Arapçadan dilimize giren kelimelerden biridir. Arapça gyr kökünden gelen "muġāyir" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre mugayir sözcüğünün manası şu şekildedir:

  • Uymaz
  • Aykırı
  • Uymayan

Mugayir sözcüğü yerine yukarıda yer alan "uymaz, aykırı, uymayan" sözcükleri de kullanılabilmektedir.

Adaba ve Ahlaka Mugayir Tavır Ne Demek?

Adaba ve ahlaka mugayir tavır ne demek sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bu ifade de geçen adap kelimesi "görgü, terbiye, töre, adet" manalarını taşırken, ahlak kelimesi ise "kişilerin doğuştan veya sonradan kazandığı tutum ve davranışlar" manasını taşımaktadır. Adaba ve ahlaka mugayir tavır ifadesinin manası ise şöyledir:

  • Töreye, usullere ve ahlaka aykırı olan, ahlaka yakışmayan davranışlar

Mugayir Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Mugayir sözcüğü cümle içerisinde genellikle sıfat haliyle kullanılmaktadır. Mugayir kelimesinin anlamının tam olarak anlaşılabilmesi için cümle içinde kullanılması gerekir. Mugayir cümle kullanımı şu şekildedir:

  • Ayşe'nin bu yaptığı kurallara mugayir oldu.
  • Herkes tarafından mugayir görülen davranışlarından bir an önce kurtulman gerek.

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Mugayir Ne Demek? Adaba ve Ahlaka Mugayir Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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