Muğla İlçeleri: Muğla İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Muğla hem iç göç alan hem de yabancıların da ülkemizde yerleşmek ve yaşamak için seçtiği bir il. Buna sebep olarak hem bir sahil şehri olması hem de doğal güzelliklerini koruyan bir şehir olması gösterilebilir. Bunların yanında gelişmişliği ile de sosyal bir şehir olarak karşımıza çıkar. Sıkça adını duyduğumuz önemli tatil yerlerinin de ilçesi olduğu Muğla ilimizi nüfus ve özellikler olarak yakından inceleyelim.

Muğla İlçeleri

Muğla ilimizin 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden Menteşe ilçesi Muğla merkez ilçeleri hangileridir sorusunun cevabı olarak karşımıza çıkar. Son nüfus sayımına göre nüfusu 1.021.141'dir. Sık göç alan Muğla'nın nüfusu bir önceki nüfus sayımına göre 20.368 artmıştır.

Nüfusun cinsiyetler içindeki dağılımına bakacak olursak 517 bin 961 erkek ve 503 bin 180 kadın nüfusu karşımıza çıkar. Muğla ilçeleri içinde nüfus olarak en kalabalık ilçesi Bodrum iken nüfusu en az ilçesi Kavaklıdere ilçesidir. İşte Muğla ilçeleri ve ilçelerin nüfus bilgileri;

Menteşe – Merkez İlçe: 118.443 kişi. Bodrum: 187.284 kişi. Fethiye: 170.379 kişi. Milas: 145.275 kişi. Marmaris: 95.849 kişi. Seydikemer: 61.427 kişi. Ortaca: 52.929 kişi. Yatağan: 45.077 kişi. Dalaman: 44.386 kişi. Köyceğiz: 38.425 kişi. Ula: 26.306 kişi. Datça: 24.519 kişi. Kavaklıdere: 10.842 kişi.

Muğla İlçeler Haritası

Bir kıyı şehri olan Muğla ilimizin harita üzerindeki görünümü ve ilçelerinin görünümü aşağıdaki gibidir;