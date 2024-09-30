Muğla KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Muğla’da Nerede Var, Kaç Tane?

Muğla'da bulunan KYK yurtlarında, yatak, çalışma masası, dolap gibi temel eşyaların hepsini bulmak mümkündür. Ayrıca, yurtlarda internet erişimi, etüt odaları, yemekhane ve çamaşırhane gibi ortak kullanım alanları da mevcuttur. Muğla'nın sakin atmosferi, öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerine de olanak tanımaktadır. Muğla KYK yurtları nerede, kız ve erkek KYK yurtları Muğla'da nerede var ve kaç tane incelemeden seçim yapılmamalıdır.

Muğla KYK Yurtları Nerede ve Kaç Tane?

Muğla'da toplamda 6 adet KYK yurdu bulunmaktadır. Bu yurtların 4'ü karma (hem kız hem erkek), 1'i sadece kız ve 1'i sadece erkek öğrencilere hizmet vermektedir. Bu yurtların konumları ise aşağıda belirtildiği gibidir:

1.Fethiye Sıtkı-Mefharet Koçman KYK Karma Öğrenci Yurdu

Adres: Karaçulha Mah. Üniversite Cad. 168 Sok. No:5, Fethiye, Muğla

2.Milas KYK Karma Öğrenci Yurdu

Adres: İsmet Paşa Mah. Sodra Doğakent Evleri No:91, Milas, Muğla

3.Ortaca KYK Karma Öğrenci Yurdu

Adres: Karaburun Mah. 524 Sok. Yurt Binası Sitesi No:10, Ortaca, Muğla

4.Muğla Milli Piyango KYK Kız Öğrenci Yurdu

Adres: Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. No:10/6, Menteşe, Muğla

5.Şahidi KYK Kız Öğrenci Yurdu

Adres: Kötekli Mah. Denizli Yolu Bulvarı 232 Sok. No:48, Menteşe, Muğla

6.Muğla KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Adres: Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. No:14/2 İç Kapı:1, Menteşe, Muğla

Muğla KYK Yurtları Kaç Kişilik?

Muğla'daki KYK yurtları, öğrencilere farklı kapasite seçenekleri sunmaktadır. Odaların birçoğu, 4, 6 veya 8 kişilik olarak ayarlanmıştır. Bu yurtlarda, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık gibi eşyalar bulunmaktadır. Banyo ve tuvaletler ise ortak kullanım alanlarında yer almaktadır. Bu çeşitlilik, öğrencilerin bütçelerine ve konfor tercihlerine göre uygun bir yurt seçmelerine imkan tanımaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yurtları Yakın mı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne yakın yurtlar, öğrencilerin kampüse kolayca ulaşabilmesi için oldukça yakın konumlarda yer almaktadır. Özellikle Kötekli Mahallesi'nde bulunan yurtlar, üniversiteye yürüme mesafesindedir. Bu yurtlar arasında KYK yurtları ve özel yurtlar bulunmaktadır. Milli Piyango KYK Kız Öğrenci Yurdu ile Şahidi KYK Kız Öğrenci Yurdu, kampüse oldukça yakın konumdadırlar. Ayrıca, üniversitenin merkez kampüsünde yer alan Residorm Öğrenci Yurdu da öğrenciler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Bu yurtların yakınlığı, öğrencilerin derslerine ve kampüs etkinliklerine kolayca katılabilmelerini sağlar.