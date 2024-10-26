Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bölümleri - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, doğasıyla ünlü Muğla ilinde yer alan bir devlet üniversitesidir. 1992 yılında kurulan üniversite, hem akademik başarısıyla hem de sunduğu sosyal ve kültürel olanaklarla dikkat çekmektedir. Çeşitli fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları bünyesinde çok sayıda bölüm sunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde hangi bölümler var?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Fen Edebiyat Fakültesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin en köklü fakültelerinden biri olan Fen Edebiyat Fakültesi, hem fen bilimleri hem de sosyal bilimler alanında eğitim verir. Bu fakültede yer alan bazı bölümler şunlardır:

Fizik

Kimya

Biyoloji

Matematik

Tarih

Coğrafya

Sosyoloji

Psikoloji

Türk Dili ve Edebiyatı

Felsefe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iş dünyası ve kamu yönetimi ile ilgili bölümleri barındırır. Öğrencilere ekonomi, yönetim ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda uzmanlaşma fırsatı sunar. Fakültede yer alan bölümler:

İşletme

İktisat

Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Maliye

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi, öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim sunar. Bu fakültede bulunan başlıca bölümler:

Sınıf Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi, teknoloji ve mühendislik alanında çeşitli bölümler sunarak, öğrencilerini bu alanda yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler. Bölümler arasında:

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi

Bu fakülte, mimarlık ve şehir planlama alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için ideal bir tercihtir. Başlıca bölümleri:

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrenciler için hem teorik hem de pratik eğitim sunar. Fakülte, geleceğin doktorlarını yetiştirmeyi amaçlar.

Su Ürünleri Fakültesi

Muğla'nın denizle olan yakınlığı sayesinde, su ürünleri alanında eğitim veren bu fakülte, balıkçılık, su ürünleri yönetimi ve deniz ekosistemleri üzerine uzmanlaşan bölümler sunar.

Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, aynı zamanda çeşitli meslek yüksekokullarıyla da öğrencilere iki yıllık önlisans programları sunar. Bu yüksekokullarda yer alan bazı programlar:

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Sağlık Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Sanat ve Spor Bölümleri

Üniversitenin sunduğu bölümler arasında sanat ve spor alanlarına yönelik eğitim veren bölümler de bulunmaktadır:

Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim, Heykel, Grafik Tasarım

Spor Bilimleri Fakültesi: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi