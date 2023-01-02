Muhammes Nedir? Muhammes Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Muhammes nedir, Eski Türk edebiyatının alanlarından bir tanesi olarak bilinen Divan edebiyatının nazım biçimlerinden birine denmektedir. Muhammes, aruz ölçüsüyle yazıya dökülen ve her alanda yazılabilen manzum yazılardan meydana gelmektedir. Muhammes Arapça kökenli bir sözcük olarak beşli anlamına gelmektedir. Her alanda yazılabilen ve birçok yöntem ve gerekçelerle çoğaltılabilen bir türdür. Muhammes konusu nedir, muhammes özellikleri nelerdir bu gibi konuları aşağıda detaylı bir şekilde inceleyelim.

Muhammes Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Muhammes beş dizelik kesitler şeklinde söylenilen nazım şeklidir. Muhammes Arapça kökenli bir kelime olup manası Arapça beş sayısından türediği için beşli olarak bilinmekte ve edebiyat alanında da beşli olarak bilinmektedir. Muhammes özellikleri nelerdir şu şekilde sıralayabiliriz; beşli dizeler halinde yer alan nazım biçimi olarak bilinmesinin yanı sıra bentlerin sayılarının 4-8 aralığında olması gerekmektedir. Bu özelliklerin dışında, muhammes nazım biçimindeki alanlar sanat, tarih, felsefe ve tasavvuf gibi her türden eserler tasarlamaktadırlar. Kafiye şekli ise aaaaa, bbbba, cccca olarak 3'e ayrılmaktadır. müzik biçiminde yazıya dökülenlere ise muhammes şarkı denilmektedir.

Muhammes ve Tahmis farkı nedir sorusunu şu şekilde yanıtlamak gerekmektedir; "Beşleme" anlamına gelen tahmis kavramı aslında bir muhammes olarak bilinmektedir. Bir gazelin veya bir kasidenin tüm beyitinin önüne aynı vezin ve kafiyede üç mısra' gelerek muhammes şekline getirmeye "tahmîs etme" ve meydana gelen muhammese de tahmis denmektedir.