Günlük konuşmalarda karşımıza anlamını hiç bilmediğimiz kelimeler çıkabilmektedir. Muhannet kelimesi de günümüzde sıkça duyulan, ancak manası tam olarak bilinmeyen sözcükler arasında yer alır. Bu yazımızda sizler için muhannet ne demek, muhannet kime denir, kelimenin kökeni nedir gibi soruların yanıtlarını araştırdık. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Muhannet Ne Demek?

Muhannet kelimesi günlük hayatımızda sık kullanılan bir sözcük değildir. Ancak bazı kişiler hala bu tarz eski kelimeleri kullanmaktadır. Hal böyle olunca muhannet sözcüğünü duyanlar bu kelimesinin anlamını merak etmektedir. Muhannet kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan dilimize girmiş kelimeler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün tek bir manası bulunmaktadır. Muhannet kelimesinin manası şu şekildedir:

Korkak, ödlek, namert, nankör veya alçak

Muhannet Kime Denir?

Muhannet sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevini üstlenmektedir. Muhannet sözcüğü herhangi bir konuda nankörlük ya da paniklenmemesi gereken durumlarda dahi korkaklık yapan kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Muhannet kelimesinin içerisinde geçtiği ve bazı kişilerin kullandığı kalıplaşmış "muhannete muhtaç olmak" şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Pek çok kişi muhannete muhtaç olmak ne demek diye merak etmektedir. Bu ifade, zor zamanlarda kendisi dışında başkalarını düşünmeyen insanlara muhtaç kalmak manasına gelmektedir.