Muharrem Ergin Kimdir? Muharrem Ergin Kitapları, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Muharrem Ergin kimdir konusu araştırılırken Muharrem Ergin kitapları ve eserleri üzerinde durulmalıdır. Muharrem Ergin edebi kişiliği, eserlerden çok daha kolay anlaşılacaktır. Muharrem Ergin hayatı edebiyattır desek mübalağa yapmış olmayız. Yazar, hayatının her alanında edebiyatla içli dışlı olmuştur. Bu gayreti ile de çok sayıda eseri edebiyatımıza kazandırmıştır. Muharrem Ergin hangi akım ve topluluğa dahil sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Muharrem Ergin Kimdir?

Muharrem Ergin 1923 senesinde Azerbaycan'da bulunan Ahıska bölgesinde dünyaya gelmiştir. 1943 senesinde Balıkesir Lisesi'ni bitiren yazar, 1947 yılında da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Belli bir süre öğretmenlik yapan Ergin, sonraki süreçte mezun olduğu bölüme asistan olmuştur. 1963 yılında doçent olan Muharrem Ergin 1971 yılında da profesör olmuştur. Profesör iken bu bölümün de başkanlığını yapmıştır.

Muharrem Ergin, özellikle dil alanına yönelik çok sayıda çalışmaya imza atmıştır. Yazarın ortaya koyduğu eserler genellikle Ortadoğu Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Yazarlık sürecinde Aydınlar Ocağı'nın da yöneticiliğini yapmıştır. Yazar, yaşadığı dönemde çok sayıda eser ortaya koymuştur. Muharrem Ergin 6 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini kapamıştır.

Muharrem Ergin Kitapları ve Eserleri

Muharrem Ergin eserleri incelendiğinde yazarın daha çok araştırma ve inceleme alanında çalışmalar yaptığı görülmektedir. Yazarın öne çıkan eserleri aşağıdadır.

Azeri Türkçesi

Dede Korkut Hikayeleri

Türklerin Soy Kütüğü

Kadı Burhaneddin Divanı

Ebülgazi Bahadır Han

Orhan Şaik'e cevap

Osmanlıca Dersleri

Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı

Oğuz Kağan Destanı

Orhun Abideleri

Türk Dil Bilgisi

Ahmet ve dedesi

Türkiye'nin Bu Günkü Meseleleri

Türkoloji Tezleri

Üniversiteler için Türk Dili

Yazarın yaşadığı dönemde yayınlanmış çok sayıda makalesi de bulunmaktadır.