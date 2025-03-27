Muhatap Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Muhatap Mı, Muhattap Mı?

Dilimize başka dillerden geçmiş kelimelerin yazımında sıkça hatalar yapılmaktadır. Özellikle Arapça ve Farsçadan gelen kelimeler, telaffuz farkları nedeniyle yanlış yazılabilmektedir. Bu tür kelimelerin doğru kullanımı konusunda en güvenilir kaynak Türk Dil Kurumu'dur. Arapça kökenli "muhatap" kelimesi de sıklıkla yanlış yazılan sözcükler arasında yer alır. Merak edilen muhatap nasıl yazılır ve TDK'ye göre yazılışı muhatap mı muhattap mı soruları olmaktadır.

Muhatap Nasıl Yazılır?

Arapçadan dilimize geçmiş olan muhatap kelimesi "hitap edilen kişi", "kendisine söz söylenen kimse" anlamlarına gelir. Günlük konuşmalarda ve yazı dilinde sıkça kullanılan bu kelimenin yanlış yazımı son derece yaygındır.

Özellikle "muhattap" şeklinde fazladan bir "t" harfi eklenerek yanlış yazıldığı görülmektedir. Bu yanlışlık kelimenin telaffuzu ile ilgilidir. Konuşma dilinde sözcük sanki iki "t"harfi ile söyleniyor gibi algılandığı için aynı yanlış yazı diline yansımaktadır. Ancak Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "muhatap" şeklindedir.

Muhatap kelimesinin yanlış kullanımlarına örnekler;

Muhattap Muhattab

Muhatab Muhatapı

Muhatap kelimesinin doğru kullanımlarına örnekler;

Bu konuyla ilgili muhatabınız ben değilim.

Yetkililerle görüşmek için doğru muhatabı bulmalısınız.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Muhatap Mı, Muhattap Mı?

Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı "muhatap" şeklindedir. Arapça kökenli olan bu sözcüğün yanlış yazılmasının sebebi, Arapçadan gelen bazı kelimelerin telaffuz edilirken fazla harf eklenmesine yol açmasıdır.

Kelimenin kökenine bakıldığında Arapça "ḫaṭaba" (خطاب) fiilinden türediği görülmektedir. "Muhatap" kelimesi de bu kökten gelen ve "kendisine hitap edilen kişi" anlamında kullanılan bir sözcüktür.

Muhatap Kelimesinin Doğru Kullanım Örnekleri;

Öğrenciler, öğretmenlerini muhatap alarak sorularını sormak zorundadır.

Bu meselede doğrudan muhatabım maalesef sizsiniz.

Muhatap kelimesinin Yanlış Kullanım Örnekleri;

Sorularınızı doğru muhattap ile paylaşmalısınız.

Konu hakkında muhattap bulunamadı.

Türkçede kelimeleri doğru yazmak hem yazı dilinde hem de günlük hayatta iletişimde hataları en aza indirir. Bu nedenle Arapça kökenli kelimelerin yazımına özellikle dikkat edilmelidir. Zira Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yazımında sıklıkla hatalar yapılmaktadır.