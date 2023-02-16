Muhayyel Ne Demek? Hayat-ı Muhayyel Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Muhayyel ne demek, sözlük anlamını kısaca düşsel olarak tanımlayabiliriz. Arapça kökenli olan bu sözcük tamlama olarak da yazılı eserlerde kullanılmıştır. Bu açıdan baktığımızda örnek olarak hayat-ı muhayyel ne demek, öğrenmek için yine kelime anlamından ulaşabiliriz. Hayal edilmiş, hayalî anlamında kullanılan muhayyel kelimesinin kökeni ve etimolojisi de anlam açısından incelenebilir. Arapça hayal etme kökünden türeyen muhayyel cümle içinde kullanımı farklı biçimlerde kullanılmaktadır.

Muhayyel Ne Demek?

Muhayyel kelimesi eski dönem Türk edebiyatında çok kullanılan bir sözcüktür. Edebiyatımızın Batılılaşmasıyla birlikte Arapça ve Farsça tamlamalar da kullanılmıştır. Bu kelime ve tamlamalar edebiyatta sıkça kullanılmanın yanında yer yer günlük dile de yansımıştır.

Muhayyel sözcüğünün sözcük anlamı, hayal gücü ile yaratılan ya da hayal edilen olarak tanımlanmaktadır. Kişinin hayal gücüyle yaratmış olduğu herhangi bir durum da muhayyel olarak bilinir. Türk Dil Kurumunda bu sözcük açıklama olarak:

Hayal gücü ile yaratılan

Hayal edilen

Olarak iki şekilde tanımlanmaktadır. Sözcük Osmanlı Türkçesinde ise:

Tahayyül edilmiş. Hayâl olarak düşünülmüş. Zihinde tasarlanmış.

Hayâl edilmiş.

Hayal edilen. (Arapça) gibi anlamlara gelmektedir.

Hayat-ı Muhayyel Ne Anlama Gelir?

Muhayyel sözcüğü Servet-i Fünun sanatçıları tarafından Arapça ve farsça tamlamalar içinde sıkça kullanılmaktadır. Hayat-ı muhayyel tamlamasını ise günümüze "Hayal Edilen Hayat ya da Hayatın Hayali" olarak çevrilebilir.

Aynı zamanda hayatı muhayyel tamlamasıyla kurulan ve aynı ismi taşıyan tamlama, Hüseyin Cahit Yalçın'a ait bir öykü kitabı (Hayat-ı Muhayyel) vardır.

Muhayyel Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bir kelimenin sözlük anlamının yanında cümle içinde kullanımı da önemlidir. Cümle içinde kullanımlarına örnek verecek olursak: