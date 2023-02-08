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Giriş Tarihi: 8.2.2023 09:56 Son Güncelleme: 8.2.2023 09:56

Muhayyile Ne Demek? Muhayyile Gücü Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçeye, farklı dillerden geçmiş kelimelerden biri olan muhayyile ne demek diye merak edenler olabilir. Bu ifadeyi ilk kez duyan kişiler, muhayyile gücü ne demek ve neyi ifade eder diye sorar. Muhayyile hangi dil diye araştıranlar için bu kelimenin kökeni Arapça'dır. Ne olduğunu öğrenmek isteyenler eş anlamlısı ne diye sorar. Peki muhayyile cümle içinde kullanımı nasıldır?

Muhayyile Ne Demek? Muhayyile Gücü Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimize Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizceden geçmiş olan birçok kelime bulunur ve onlardan biri olduğu için muhayyile ne demek diye sorulur. Muhayyile gücü ne demek ve ne anlama gelir diye düşünenler için bu ifade, "hayal gücü" anlamına gelir. Hangi dile ait olduğunu merak edenler muhayyile hangi dil diye sorar ve eş anlamlısı ne diye düşünür. Muhayyile cümle içinde kullanımı ne şekildedir? Hangi durumları ifade eder?

Muhayyile Ne Demektir?

Türkçe oldukça zengin bir dil olması ile bilinir. Öte yandan yabancı dillere ait birçok kelime de bulunur. Tarih boyunca Türkler, bulunduğu coğrafyadan dolayı Araplar ve Farslar ile sürekli etkileşim halinde olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu ilişkiler kültürü, gelenekleri ve hatta kullanılan dili etkilemiştir. Osmanlıca bunun en iyi örneğidir ve Arapça ile Farsça üzerine kurulu bir dildir. Her ne kadar halk tarafından günlük hayatta tercih edilmese de daha çok üst sınıfların kullandığı bir dil olmuştur. Günümüzde ise hala bu etkileşimin izlerini görmek mümkündür.

Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan verilere göre dilimizde toplam 6.463 tane Arapça kelime vardır. Bunlardan biri ise "muhayyile"dir. Bu sözcüğün anlamı Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre şu şekildedir:

hayal gücü

Hayal gücü ve muhayyile gücü, bir insanın herhangi bir olay, durum, kişi, nesne ve kavramlardan yola çıkarak oluşturmuş olduğu tüm yaratıcı düşünceler ve fikirler bütünüdür. Muhayyile ile muhayyile gücü yerine hayal gücü ve tahayyül gücü ifadeleri de kullanılabilir.

Muhayyile Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Aşağıda, içinde muhayyile ve muhayyile gücü kelimelerinin geçmiş olduğu bazı örnekler verilmiştir. Bunlar şu şekildedir:

O çocuğun büyük bir muhayyile gücü var.

Sen, diğerlerinden daha renkli bir muhayyileye sahipsin.

Muhayyile gücü sayesinde ressamlıkta başarılı oldu.

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Muhayyile Ne Demek? Muhayyile Gücü Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?
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