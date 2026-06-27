Mühendislerimiz yerli teknolojilerle yetişiyor
Boğaziçi Teknopark'ta TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı desteğiyle yürütülen otonom sistem çalışmaları, geleceğin Türk mühendislerinin okul sıralarındayken yerli teknolojilerle mesleğe ilk adımı atmasını sağlıyor.Türkiye'de fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında öğrencilere erken yaşta pratik mühendislik becerisi kazandırmayı hedefleyen yerli robotik projeler sayesinde öğrenciler, otonom sistemlerin çalışma mantığını ve algoritmik düşünme becerisini doğrudan yerli altyapıyla kavrıyor.AEMrobot Robotik Sistemler AŞ Kurucu Ortağı Ali Emir Özen, eğitim teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacağını belirterek şunları ifade etti: "Bizim asıl odağımız, bu ürünler vasıtasıyla Türkiye'de yetişecek nitelikli insan kaynağıdır." Bu eğitimlerin uzun vadede küresel ölçekte rekabetçi Türk mühendislerinin yetişmesini sağlayacağını dile getiren Özen, "Geliştirilen yerli teknolojiyle erkenden tanışan bir gencin, 'Ben de yapabilirim' diyerek ileride bu teknolojiyi üretecek kadrolara katılması bizim en büyük motivasyonumuzdur" dedi.