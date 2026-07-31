Mühendisliği sahaya taşıyan üniversite

Üniversite tercihinde adaylar artık yalnızca bir bölüm seçmiyor. Eğitim dili, uygulamalı öğrenme imkânları, araştırma altyapısı, uluslararası standartlar ve mezuniyet sonrasında sağlayacağı kariyer avantajları da tercih sürecinde belirleyici oluyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), yüzde 100 İngilizce eğitim anlayışı, sanayiyle bütünleşen eğitim modeli, bilişim ve havacılık alanındaki yeni programları ile gençleri geleceğin mesleklerine hazırlayan devlet üniversiteleri arasında öne çıkıyor. 2011 yılında kurulan ATÜ, teknolojik gelişmeleri ve iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek müfredatını sürekli güncelliyor. Üniversite, bilimsel üretimi, sanayi odaklı projeleri ve yeni açılan programlarıyla ülkenin saygın bilim merkezlerinden biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

KALİTE ODAKLI BÜYÜME

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitenin en genç ve dinamik devlet üniversitelerinden biri olduğunu belirterek eğitimde kalite odaklı büyümeye devam ettiklerini ifade ediyor. Yaklaşık 7 bin öğrenciye ulaştıklarını belirten Sözen, akreditasyon çalışmalarına hız verdiklerini, Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 9 akademisyenlerinin yer almasının da bilimsel üretimde ulaşılan seviyeyi gösterdiğini vurguluyor. Sözen, aday öğrencileri yalnızca diploma almaya değil, geleceği birlikte inşa etmeye davet ettiklerini ifade ediyor.

UME MODELİYLE SANAYİNİN İÇİNDE EĞİTİM

ATÜ'nün dikkat çeken uygulamalarından biri de Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) modeli. Klasik yaz stajı anlayışından farklı olarak mühendislik öğrencileri, teorik derslerini tamamladıktan sonra eğitimlerinin son yarıyılını yaklaşık dört ay boyunca sanayi kuruluşlarında, fabrikalarda ve Ar-Ge merkezlerinde aday mühendis olarak geçiriyor. Bu süreçte öğrenciler şirketlerin yürüttüğü gerçek projelerde görev alıyor, mühendislik problemlerine çözüm üretiyor ve mezuniyet öncesinde iş hayatını yakından tanıma fırsatı elde ediyor. Üniversite, bu sayede birçok öğrencinin mezun olmadan iş teklifleri alabildiğini belirtiyor.

YÜZDE 100 İNGİLİZCE

ATÜ'de Bilgisayar ve Bilişim, Mühendislik, Havacılık ve Uzay Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ile Mimarlık ve Tasarım fakültelerindeki lisans programlarının büyük bölümünde eğitim dili yüzde 100 İngilizce olarak yürütülüyor. Yabancı Diller Yüksekokulunun DEDAK tarafından verilen 5 yıllık tam akreditasyona sahip olması da üniversitenin yabancı dil eğitimindeki kalite anlayışını destekliyor. Üniversiteye göre bu yapı, mezunların uluslararası profesyonel ağlarda daha güçlü yer almasına katkı sağlıyor. Üniversitenin İngilizce Hazırlık Programı ise klasik dil eğitiminden farklı bir anlayışla yürütülüyor. Program, öğrencilerin yalnızca günlük İngilizce değil, kendi alanlarındaki akademik ve teknik kaynakları takip edebilecek düzeyde yabancı dil becerisi kazanmalarını hedefliyor. Yoğun ders programı ve interaktif öğretim yöntemleriyle yürütülen hazırlık eğitimi, üniversitenin öne çıkan eğitim uygulamaları arasında yer alıyor.

HAVACILIK VE UZAYDA STRATEJİK PROGRAMLAR

ATÜ, ihtisaslaşma stratejisi doğrultusunda havacılık ve uzay teknolojilerine de özel önem veriyor. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Havacılık Yönetimi, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği ile Hava Trafik Kontrolörlüğü programları yürütülüyor. Üniversite, bu programlarla havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör