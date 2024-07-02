Kanuni Sultan Süleyman, padişahlığının yanı sıra sanat ve edebiyata olan ilgisiyle de dikkat çekmektedir. Muhibbî mahlasıyla yazdığı şiirler, divan edebiyatının en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Muhibbî'nin şiirlerinde lirik bir üslup ve zengin bir dil kullanımı göze çarpmaktadır. Muhibbi şiirleri, Kanuni Sultan Süleyman'ın (Muhibbi) en güzel gazelleri ve eserleri konuları divan edebiyatının en önemli başlıklarındandır.

Muhibbi Şiirleri

Kanuni Sultan Süleyman'ın Muhibbî mahlasıyla yazdığı şiirler, Osmanlı divan edebiyatının önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Muhibbî'nin şiirlerinde aşk, tefekkür gibi temalar işlenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, saltanatını sürdürürken edebi alanda da büyük bir yetkinlik göstermiştir. Muhibbî mahlasıyla yazdığı şiirlerle tanınan padişah, 2799 gazeliyle Divan şairleri arasında en çok şiir yazan isim olarak dikkat çeker. Kanuni, hem devlet işlerinde hem de savaşlarda aktif bir rol üstlenmiş olmasına rağmen, şiire de zaman ayırarak edebi alanda da muhteşem bir performans sergilemiştir. Kanuni'nin şairliğini pek çok alim övmüş, padişah olmasaydı bile edebiyat tarihinde yer alacak bir isim olduğunu belirtmişlerdir.

Kanuni'nin şiirle bu denli ilgilenmesi, Osmanlı şehzadelerinin eğitimine verilen önemin bir sonucudur. Osmanlı hanedan üyeleri, küçük yaşlardan itibaren birçok dil öğrenir ve güzel sanatlarla ilgilenirlerdi. Kanuni de bu eğitimle yetişmiş, kuyumculuk gibi el sanatlarında da ustalaşmıştır. Osmanlı padişahlarının çoğu gibi şiirle uğraşan Kanuni, Muhibbî mahlasıyla yazdığı şiirlerle beşinci şair padişah olmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman'ın (Muhibbi) En Güzel Gazelleri

Kanuni Sultan Süleyman'ın en bilinen ve sevilen gazelleri arasında Hürrem Sultan'a yazdığı şiir vardır.

Hayatım hasılım,ömrüm, şarab-ı kevserim, adnim

Baharım, behçetim, rüzum, nigarım verd-i handanım

(Hayatımın, yaşamımın sebebi Cennetim, Kevser şarabım

Baharım, sevincim, günlerimin anlamı, gönlüme nakşolmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm)

Saçı marım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım

Ölürsem boynuna kanım, meded he na-müsülmanım

(Güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım!

Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin, bana imdad et, ey Müslüman olmayan güzel sevgilim.)

Muhibbi Eserleri

Muhibbi'nin Türkçe Divanı bulunmaktadır. Divanının içinde 3000'e yakın gazel, Tercii bend, murabba, elifname, muhammes ve çeşitli beyitler bulunmaktadır.