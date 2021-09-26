Mühim Eş Anlamlısı Nedir? Mühim Kelimesinin Eş Anlamlısı

Mühim kelimesi eski bir kelime olsa da, günümüzde halen kullanım alanı bulunmakta. Buna rağmen çoğu kişi eski kelimeleri kullanmaktan kaçınmakta ve mümkünse bu kelimeler yerine daha modern sözcükleri kullanmayı tercih etmekte. Bu durum mühim kelimesi için de geçerli. İşte bu nedenle çoğu kişi mühim kelimesinin eş anlamlısının ne olduğunu merak ediyor. İşte mühim kelimesinin eş anlamlıları!

MÜHİM EŞ ANLAMLISI

Mühim kelimesi dilimize Arapçadan geçen, eski bir kelimedir. Mühim kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu mühimin eş anlamlısı olarak önemli, ehemmiyetli, güncel, lüzumlu, azim ve lazım kelimelerini seçmiştir. Lakin bunlar arasında mühim eş anlamlısı olarak en çok kullanılan önemli kelimesidir. Yine de mühim sözcüğünün eş anlamlısı olarak diğer kelimelerinde kullanımı yanlış değildir.

MÜHİM NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MÜHİM TANIMI

Mühim kelimesi Türkçe kökenli değildir. Mühim kelimesi Arapça kökenli sözcüklerden bir tanesidir. Mühim kelimesi Arapça "hmm" kökünden türeyerek dilimize geçiş yapmıştır. Yapılan araştırmalar bu kelimenin ilk olarak 1391 yılında Saraylı Seyf'in Gülistan Tercümesi isimli kitabında kullanıldığını ortaya koymuştur. Yani görüleceği üzer mühim kelimesinin kökeni oldukça eski zamanlara dayanmaktadır.

Mühim kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre 2 anlamı bulunmaktadır. Mühim kelimesinin ilk en yaygın kullanılan anlamı "önemli" olarak tanımlanmaktadır. Yani mühim kelimesinin asıl anlamı önemli demektir. Mühim kelimesinin diğer anlamları ise lazım, lüzumlu, ehemmiyetli ve gerekli sözcükleridir.

Mühim kelimesinin olumsuzu "mühim değil" şeklinde kullanılmakta ve önemli değil anlamına gelmektedir. Mühim değil kelime öbeği yerine ise duruma göre önemsiz, ehemmiyetsiz yahut lüzumsuz kelimeleri de kullanılabilmekteedir.