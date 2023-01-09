Muhlis Akarsu Kimdir? Muhlis Akarsu Türküleri, Eserleri, Şiirleri ve Hayatı

Muhlis Akarsu kimdir sorusu ünlü ozanı yakından tanıyabilmek adına önemlidir. Bunun yanında yaşam şekli hakkında bilgi edinebilmek için Muhlis Akarsu nereli konusu da önem taşımaktadır. Gerek sanata sağladığı katkılar gerekse eserlerindeki başarı Türk Halk Müziği'ne ilgi duyan herkesin büyük oranda dikkatini çeker. Muhlis Akarsu türküleri, eserleri, şiirleri ve hayatı hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Muhlis Akarsu Kimdir?

Muhlis Akarsu önemli Türk halk ozanlarından biridir. Kendisi 20 Şubat 1948 tarihinde Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı olan Minarekaya köyünde dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarından itibaren birçok sohbet ortamına katılmış ve bu sohbet ortamlarında Bektaşi kültürünü yakından öğrenme imkanı bulmuştur. Saz çalıp türkü söylemeye de küçük yaşlarda başlamıştır. Sesinin güzelliğinin kısa sürede fark edilmesi ile birlikte bu konuda oldukça yetkin isimlerle tanışma imkanı elde etmesini sağlamıştır.

Gençlik dönemlerinde Davut Sulari ve Mahzuni Şerif gibi önemli isimlerin deyişleri ile tanışmıştır. İlk söylediği deyişlerde daha çok Davut Sulari etkileri göze çarpar. Uzun bir süre onun etkisinden kurtulamamış olsa da zamanla bu etkilerden uzaklaşarak Mahzuni'ye yönelmiştir. 1970'li yıllarda döneminin en önemli aşıklarından biri olan Mahzuni Şerif'in deyişlerini söylemiştir. Ancak bu süreçte Bektaşi geleneğinden de uzaklaşmaz. Pir Sultan, Kul Ahmet gibi birçok ozanın deyişlerini de geleneksel kalıplarına uygun bir şekilde seslendirmiştir.

1980'li yıllara gelindiğinde ise Muhlis Akarsu artık kendi kimliğini bulur ve kendine özgü bir sanatçı kimliği geliştirir. Hem sesine hem de bağlamasına hakim bir halk ozanı olduğu görülebilir. Kendini bulduğu yıllar da kendisinin en çok parladığı yıllardır. Fakat sanatının en verimli olduğu yıllarda yani 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas Madımak Oteli yangınında hayatını kaybeder.

Muhlis Akarsu Eserleri ve Sanat Yaşamı

Muhlis Akarsu ölümünün ardından 100'den fazla kırkbeşlik plak bırakmıştır. 4 uzun çalar, yüzlerce deyiş ve 20 kaset bırakarak hayata gözlerini kapamıştır. Eserlerinde daha çok lirik bir ifadeye yer verdiği söylenebilir. Bunun yanında repertuarının da büyük bir kısmında sevda ve aşk deyişleri öne çıkanlar arasında bulunur. Yar üzerine söylenenler, feleğe çatan deyişler oldukça sevilenler arasında yer alır. Toplumsal konulara kayıtsız kalmasa da diğer deyişleri kadar öne çıkmaz. En önemli eserleri arasında şunlar yer alır:

Nenni Nenni

En Sevdiğim Sana Şikayetim Var

Yoruldum Yorgunum

Ağlama Gülüm

Pazarlık Edelim Alim Seninle

Deli misn Divane mi Sevdiğim

Sen Yaralı Değilsin ki

Gibi eserleri oldukça sevilen eserleri arasında yer almaktadır.