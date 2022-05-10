Muhtarın Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir? Muhtar Ne İş Yapar, Görev Yaptığı Yerleşim Birimi Neresi?

Her köyde ve mahallede bulunan muhtarların görevleri ve yetkileri nelerdir? Teknolojik gelişmelere rağmen muhtar hala en kritik önemdeki memurlardan bir tanesidir. Peki ya bürokrasi halkasının en önemli zincirlerinden biri olan muhtar ne iş yapar, görev yaptığı yerleşim birimi neresi?

Muhtarın Görevleri

Muhtar köy veya mahallelerde yürütme sorumluluğunu üstlenmiş memurlardır. Muhtar seçim yoluyla kazandığı ve sorumlu olduğu muhitte görevini düzenli şekilde yapar. Halkın seçmiş olduğu muhtar mahalleli ya da köy ahalisini dinler, ihtiyaçlarına göre ortak çaba ile icraatlar gerçekleştirir.

Muhtarlık görevi devlet işleyişinin en küçük birimlerinden biri olmasına rağmen bürokrasinin halk ile devlet arasındaki en önemli halkalarından biridir. Öyle ki üst makamlar ile halkı bağlayan en küçük organlardan biridir fakat devlet için önemi büyüktür.

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Devletin en mikro görevlerinden birini üstlenen fakat görevleri itibariyle bürokrasi için hayati bir öneme sahip olan muhtarın görevleri kısa ve toplu şekilde, aşağıdaki gibidir.

Hükümet tarafından alınan karar ve yayınlanan bildirileri halka anlatmak ve açıklamak.

Seçmenlerin kağıtlarını çıkartarak kendilerine ulaştırmak.

Köyün içinde düzen ve dirliği sağlamak.

Çeşme, yol gibi yapıların bakımlarını, onarımlarını yapmak ve temizlik işlerinin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak.

Görevli olunan alandaki ihtiyaç sahibi kişileri, aileleri tespit etmek, bunların gerekli devlet kurumlarından yardım almasını sağlamak.

Köylerdeki evlilikler, ölümler ve bu gibi durumlarda kişilerin kayıtlarını tutup resmi evraklarını hazırlatmak.

Bulaşıcı hastalık gibi önemli ve kötü durumlarda gereken müdahaleleri yapması adına gerekli sağlık kuruluşlarıyla irtibat halinde olmak.

Mahalle ya da köyde yapılacaklar hakkında ve olanlar hakkında halkı bilgilendirmek.

Köylerdeki çeşme, yol gibi ihtiyaçların giderilmesini sağlamak adına yerel yönetim ile irtibata geçip bilgilendirme yapmak.

Muhtar Görevleri

Muhtar pek çok sayıda görevi üstlenmiş olan önemli bir devlet memurudur ve üstlendiği görevlerin hepsi de tek tek önemli görevlerdir. Bilhassa muhtarın görev yaptığı bölgede düzenli sağlıyor olması devlete çok büyük bir hizmettir.

Devlet, yapısı itibariyle kurumlarda sabit bir şekilde işleyişi yürütür fakat halk ile iç içe olmasını sağlayan ve halk ile direkt dirsek temasında olan muhtar gibi görevliler devletin halk içindeki sorunları çözmesini sağlar, gereken hizmetlerin ulaşmasına önayak olur. Bu nedenle muhtarların küçük gibi görünen çok büyük görevleri vardır.