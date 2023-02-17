Muhtelif Ne Demek? Muhtelif Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

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Muhtelif Ne Demek?

Muhtelif kelimesi daha çok Osmanlı Türkçesinde geçen bir kelimedir. Dilimize ise Arapçadan geçmiştir. Günümüz Türkçesinde ise kelimenin zaman zaman kullanıldığını görebilirsiniz. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamı ile ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. Söz konusu kelime "çeşit, çeşitli" anlamlarına gelir. Ayrıca "çeşit çeşit" ya da "türlü türlü" anlamlarında kullanıldığını da görebilirsiniz.

Muhtelif kelimesinin ikinci bir anlamı daha vardır. Kelimenin ikinci anlamı "zıt" demektir. Birbirini tutmayan, birbiri ile uyuşmayan kavramlar için muhtelif kelimesi kullanılır. Birbiri ile uyumsuz olan kavramlar için de bu kelimenin derin anlamından istifade edilir. Zıt anlamına gelen muhtelif, genellikle soyut kavramlar için kullanılır.

Muhtelif Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

Muhtelif kelimesinin cümle içinde kullanımı incelendiğinde kelimenin anlamını daha iyi kavrayabilirsiniz. Muhtelif kelimesinin kullanımı ile ilgili cümle örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.