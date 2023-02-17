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Giriş Tarihi: 17.2.2023 15:03 Son Güncelleme: 17.2.2023 15:03

Muhtelif Ne Demek? Muhtelif Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Muhtelif kelimesi, dilimizin yaygın kullanılan kelimeleri arasında geçer. Peki, muhtelif ne demek? Günlük konuşma dilinde bu kelimenin kullanıldığını görebileceğiniz gibi çeşitli medya kanalları ve kitaplarda da muhtelif kelimesi ile karşılaşabilirsiniz. Muhtelif cümle içinde kullanımı ve kökeni de anlam araştırmasında incelenmesi gerekenler arasındadır. Muhtelif zaman nedir? Muhtelif arsa ne demek gibi soruları sizler için araştırdık.

Muhtelif Ne Demek? Muhtelif Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Muhtelif ne demek araştırmasında başvuracağınız öncelikli kaynak TDK verileri olmalıdır. Bu sözlükte muhtelif kelimesinin anlamı ile ilgili bilgiler yer alır. Muhtelif cümle içinde kullanımı ve kökeni araştırılarak kelimenin anlamı derinlemesine araştırılabilir. Muhtelif kelimesinin yalın halini yanı sıra muhtelif zaman ya da muhtelif arsa şeklinde de kullanıldığını da görebilirsiniz. Muhtelif zaman nedir veya muhtelif arsa ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Muhtelif Ne Demek?

Muhtelif kelimesi daha çok Osmanlı Türkçesinde geçen bir kelimedir. Dilimize ise Arapçadan geçmiştir. Günümüz Türkçesinde ise kelimenin zaman zaman kullanıldığını görebilirsiniz. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamı ile ilgili ayrıntılara yer verilmiştir. Söz konusu kelime "çeşit, çeşitli" anlamlarına gelir. Ayrıca "çeşit çeşit" ya da "türlü türlü" anlamlarında kullanıldığını da görebilirsiniz.

Muhtelif kelimesinin ikinci bir anlamı daha vardır. Kelimenin ikinci anlamı "zıt" demektir. Birbirini tutmayan, birbiri ile uyuşmayan kavramlar için muhtelif kelimesi kullanılır. Birbiri ile uyumsuz olan kavramlar için de bu kelimenin derin anlamından istifade edilir. Zıt anlamına gelen muhtelif, genellikle soyut kavramlar için kullanılır.

Muhtelif Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

Muhtelif kelimesinin cümle içinde kullanımı incelendiğinde kelimenin anlamını daha iyi kavrayabilirsiniz. Muhtelif kelimesinin kullanımı ile ilgili cümle örneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

  • Muhtelif zamanlarda yanına giderek ona maddi konularda yardımcı oldum.
  • İnşaatın devamı için ihtiyaç duyulan muhtelif malzemeleri yapı marketten temin ettik.

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Muhtelif Ne Demek? Muhtelif Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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