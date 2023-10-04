Muhtemel eğitim süresi 18.2 yıl oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, ilkokul itibarıyla eğitim hayatına başlayan bir bireyin, eğitimde geçirmesi muhtemel yıl sayısını ifade eden "Muhtemel Eğitim Süresi"ne ilişkin 2018-2022 yıllarına ait bültenini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2022'de 18.2 yıl olarak hesaplandı. İlkokul çağındaki bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre ise 12.7 yıl olarak gerçekleşti. Okul öncesi eğitimde ise 2018'de 1.2 yıl olan muhtemel eğitim süresi, 2022'de 1.6 yıla yükseldi. Böylece, okul öncesi eğitimde muhtemel eğitim süresi 2018-2022 yılları için yüzde 32.5 artış gösterdi.İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresi 20.3 yıl ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili, 20.1 yıl ile Karabük, 19.9 yıl ile Ankara, 19.6 yıl ile Bayburt ve 19.5 yıl ile Rize izledi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 15.2 yıl ile Şanlıurfa ve Muş olurken, bu illeri Şırnak, Ağrı ve Mardin takip etti. Türkiye genelinde muhtemel eğitim süresi, 2022'de kadınlar için 18.3 yıl, erkekler için ise 18.1 yıl oldu. Her iki cinsiyette de en yüksek muhtemel eğitim süresi değeri İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u, erkeklerde Bayburt, Karabük, Ankara ve Erzurum izlerken, kadınlarda sıralama Karabük, Ankara, Eskişehir ve Artvin şeklinde oldu. ANKARA