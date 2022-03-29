Muhtemel Ne Demektir? Tdk’ye Göre Muhtemel Kelimesinin Anlamı Nedir?

Muhtemel kelimesi çoğu kişi tarafından sıkça kullanılan bir kelimedir. Kelimelerin anlamlarını bilmek, kurduğumuz cümlelerin çok daha komplike olmasını ve okuduğumuz ya da duyduğumuz cümleleri tam anlamıyla anlamamızı sağlar. Gerek günlük yaşantıda bir sohbette gerek bir filmdeki diyalogda yahut ebedi bir eserde işittiğimiz muhtemel kelimesi ne demektir? İşte detaylar...

Muhtemel Ne Demektir?

Gerçekleşmesi beklenen ve gerçekleşme olasılığı yüksek olan durumları ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Muhtemel kelimesi, beklenilen sonucun olmasının mümkün olması gibi durumlar içinde kullanılan bir kelimedir.

TDK'ye Göre Muhtemel Kelimesinin Anlamı Nedir?

Muhtemel kelimesi dilimize sonradan girmiş Arapça kökenli bir kelimedir. Muhtemel kelimesi yerine muhtemelen kelimesi de kullanılabilir. TDK sözlüklerinde anlam karşılığı, olması ya da olmaması ihtimal dahilinde olan ve umulandır. Muhtemel sözcüğünü cümle içinde şöyle kullanabiliriz;