Muhtesip Nedir? Türk İslam Devletlerinde Muhtesip Ne İş Yapar, Görevi ve Sorumlulukları Neler?

Muhtesip kelimesi, günlük yaşantı sırasında insanların karşılarına çıkan bir kelime değildir. Genellikle tarih araştırmalarında ve tarih derslerinde özellikle 'Türk İslam Devletlerinin devlet görevlileri konusunda' insanların karşılarına çıkar. Çünkü muhtesip Türk İslam devletlerinde bazı önemli görevleri bulunan memurdur. Biz de bu yazımızda sizler için, merak edilen "Muhtesip nedir? Türk İslam Devletlerinde muhtesip ne iş yapar, görevi ve sorumlulukları neler?" sorularının yanıtlarını derledik.

Muhtesip Nedir?

Muhtesip kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı karşımıza; İslam şehirlerinde çarşı ve pazar esnafını din kurallarına göre denetleyen devlet memuru olarak çıkar.

Türk İslam Devletlerinde Muhtesip Ne İş Yapar?

Muhtesipler, Osmanlı Devletinde, şehirlerde, kadıların belediye hizmetleri görmelerine yardım etmek için hükümet tarafından atanan görevlilerdi. Ayrıca, kaza ve şehirlerdeki, ticaret faaliyetlerinden ya da iktisadi faaliyetlerden elde edilen vergileri toplamaya çalışırlardı. Buna ek olarak çarşı ve pazarların denetlemesini yapar ve esnafların din kurallarına uygun olarak ürün satıp satmadıklarını denetlerlerdi. Günümüzde bulunan zabıtaların görevlerini Türk İslam Devletlerinde muhtesipler yapardı.

Muhtesip Görevi ve Sorumlulukları Neler?

Türk ve İslam Devletinde, bir devlet görevlisi olan muhtesiplerin görevleri karşımıza şu şekilde çıkar: