Muhyiddin Abdal Kimdir? Muhyiddin Abdal Sözleri, Şiirleri, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Tekke-tasavvuf edebiyatı şairlerinden Muhyiddin Abdal kimdir diye sorulur. Muhyiddin Abdal eserleri, Arapça ve Farsça kelimeler ile doludur. Muhyiddin Abdal sözleri ve eserleri, özellikle Alevi-Bektaşiler tarafından ilgi ile okunur. Muhyiddin Abdal kaçıncı yüzyıl şairi diyenler vardır. Ayrıca, Muhyiddin Abdal hangi dönem diye soranların, onun 16. yüzyıl şairi olduğunu bilmelidir. Muhyiddin Abdal şiirleri ve Muhyiddin Abdal deyişleri neler?
Aslen Aydınlı olan ancak daha sonra Edirne ve Bulgaristan'a yerleşen Muhyiddin Abdal, 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında yaşamış bir tekke şairdir. Hayatı ile ilgili bilgiler oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden, doğum tarihi, ölüm tarihi ve yaşamına dair detaylar yok denecek kadar azdır. Mezarı ve türbesi ise Edirne'ye bağlı olan Lalapaşa ilçesinin Vaysal ve Hacıdânişment köyleri arasında bir yer olan Muhittin Baba Tepesi'nde bulunur.
Alevi-Bektaşilik mezhebinden olan şairin şiirlerinde ve tasavvuf anlayışında bunun etkisine rastlamak mümkündür. Sözlü edebiyat ürünlerinin en nadide eserlerinden olan Muhyiddin Abdal şiirleri, "Muhyiddîn Abdal Dîvânı"nda bir araya getirilmiştir. Kendi döneminin en önemli Kalenderî Bektaşî şairlerinden biri olarak anılır. Hurufi anlayışa bağlı kalarak hece vezni ile yazdığı şiirleri vardır. Onun eserlerinde Balım Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli ve Otman Baba gibi mutasavvıflardan etkilendiği görülür.
Hurufi şairlerden biri olan Muhyiddin Abdal'ın yazmış olduğu ve o dönemde dilden dile dolaşmış olan bazı şiirleri ise şunlardır:
Şükür Allah Aşkına
Şükür elhamdülillah
Kara sakal ağardı
Gördüm dağlar başında
Ağarıp kar yağardı
Eski sürüldü gitti
Geldi yenisi yetti
Ekilen yerden bitti
Yer yeşerdi göverdi
Bitti yerin nebâtı
Götürdü zulümâtı
Erdi Hızır hayatı
Can bostanın suvardı
Urdu can baş terkisin
Çekmez ölüm korkusun
Açtı gaflet uykusun
Gönül gözün uyardı
Sünbül nerkis menevşe
şık oldu bu nakşe
Bunlar Hakk'a yüz tutup
Her dem boyun eğerdi
Sultana erdi kuldan
şık oldu gönülden
Muhyiddin cân ü dilden
Erenleri severdi
Ariflerin Sohbeti Candan Olur
Ariflerin sohbeti candan olur
Küfür gider Lutf-u imandan olur
Tarikatta taatin temiz kılan
Kendi ümmet, tarıkı dinden olur
Talep ile nefsini bilmeyene
Zira bilmezsen kusur senden olur
Bunca nimetler yenilip içilir
Bilir misin aslını kandan olur
Gelsin gevher alan madenini buldum
Maden benim ol gevher benden olur
Genci buldun ise key faş eyleme
Kavga düşer aleme dandan olur
Arifler sohbeti Muhyiddin Abdal
Bile nur bilmeze zindan olur
Acep Dosttan Bize Nazar Olamı
Acep dosttan bize nazar olamı
Dost ile usulca pazar olamı
Gönül diyarına hükmün yürüten
Gönülden günüle gezer ulamı
Ne ki kılsa yine malumdur ana
Görüp aybımızı yazar olamı
Söylesen hak sözün yüzünü döner
Yoksa cahil haktan bizar olamı
Erenler sözünü pişirir söyler
Erin nutku candan sızar ola mı
Muhittin fariğ ol sözü üretme
Söyledikçe bu söz uzar ola mı