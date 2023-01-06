Muhyiddin Abdal Kimdir? Muhyiddin Abdal Sözleri, Şiirleri, Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Tekke-tasavvuf edebiyatı şairlerinden Muhyiddin Abdal kimdir diye sorulur. Muhyiddin Abdal eserleri, Arapça ve Farsça kelimeler ile doludur. Muhyiddin Abdal sözleri ve eserleri, özellikle Alevi-Bektaşiler tarafından ilgi ile okunur. Muhyiddin Abdal kaçıncı yüzyıl şairi diyenler vardır. Ayrıca, Muhyiddin Abdal hangi dönem diye soranların, onun 16. yüzyıl şairi olduğunu bilmelidir. Muhyiddin Abdal şiirleri ve Muhyiddin Abdal deyişleri neler?

Muhyiddin Abdal Kimdir?

Aslen Aydınlı olan ancak daha sonra Edirne ve Bulgaristan'a yerleşen Muhyiddin Abdal, 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın başlarında yaşamış bir tekke şairdir. Hayatı ile ilgili bilgiler oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden, doğum tarihi, ölüm tarihi ve yaşamına dair detaylar yok denecek kadar azdır. Mezarı ve türbesi ise Edirne'ye bağlı olan Lalapaşa ilçesinin Vaysal ve Hacıdânişment köyleri arasında bir yer olan Muhittin Baba Tepesi'nde bulunur.

Alevi-Bektaşilik mezhebinden olan şairin şiirlerinde ve tasavvuf anlayışında bunun etkisine rastlamak mümkündür. Sözlü edebiyat ürünlerinin en nadide eserlerinden olan Muhyiddin Abdal şiirleri, "Muhyiddîn Abdal Dîvânı"nda bir araya getirilmiştir. Kendi döneminin en önemli Kalenderî Bektaşî şairlerinden biri olarak anılır. Hurufi anlayışa bağlı kalarak hece vezni ile yazdığı şiirleri vardır. Onun eserlerinde Balım Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli ve Otman Baba gibi mutasavvıflardan etkilendiği görülür.

Muhyiddin Abdal Eserleri Nelerdir?

Hurufi şairlerden biri olan Muhyiddin Abdal'ın yazmış olduğu ve o dönemde dilden dile dolaşmış olan bazı şiirleri ise şunlardır:

Şükür Allah Aşkına

Şükür elhamdülillah

Kara sakal ağardı

Gördüm dağlar başında

Ağarıp kar yağardı

Eski sürüldü gitti

Geldi yenisi yetti

Ekilen yerden bitti

Yer yeşerdi göverdi

Bitti yerin nebâtı

Götürdü zulümâtı

Erdi Hızır hayatı

Can bostanın suvardı

Urdu can baş terkisin

Çekmez ölüm korkusun

Açtı gaflet uykusun

Gönül gözün uyardı

Sünbül nerkis menevşe

şık oldu bu nakşe

Bunlar Hakk'a yüz tutup

Her dem boyun eğerdi

Sultana erdi kuldan

şık oldu gönülden

Muhyiddin cân ü dilden

Erenleri severdi

Ariflerin Sohbeti Candan Olur

Ariflerin sohbeti candan olur

Küfür gider Lutf-u imandan olur

Tarikatta taatin temiz kılan

Kendi ümmet, tarıkı dinden olur

Talep ile nefsini bilmeyene

Zira bilmezsen kusur senden olur

Bunca nimetler yenilip içilir

Bilir misin aslını kandan olur

Gelsin gevher alan madenini buldum

Maden benim ol gevher benden olur

Genci buldun ise key faş eyleme

Kavga düşer aleme dandan olur

Arifler sohbeti Muhyiddin Abdal

Bile nur bilmeze zindan olur

Acep Dosttan Bize Nazar Olamı

Acep dosttan bize nazar olamı

Dost ile usulca pazar olamı

Gönül diyarına hükmün yürüten

Gönülden günüle gezer ulamı

Ne ki kılsa yine malumdur ana

Görüp aybımızı yazar olamı

Söylesen hak sözün yüzünü döner

Yoksa cahil haktan bizar olamı

Erenler sözünü pişirir söyler

Erin nutku candan sızar ola mı

Muhittin fariğ ol sözü üretme

Söyledikçe bu söz uzar ola mı