Müjdeli haber geldi 20 bin öğretmen atanacak

Öğretmen adayları için beklenen müjdeli haber dün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Açıklanan sayı beklenenden 2 kat fazla oldu. Maliye Bakanlığı 10 bin atama teklifinde bulunmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aylardır süren çalışmaları sonrasında 20 bin atama konusunda uzlaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomi daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alan belirlendi. En fazla kontenjan ayrılan 5 branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, rehberlik 1597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1594, İngilizce 968. Bakan Tekin "Personel genel müdürlüğümüz branş dağılımlarıyla ilgili çalışmalarını yürüttü. Ben daha önce de çok defa söylemiştim.Milli Eğitim Bakanı olarak benim 'Şu branş önemlidir' ya da 'Şu branş önemsizdir' diye bir bakış açım yok. Atama alanlarına başlık olarak seçilen 130'a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. Bunu yaparken de daha önce söylediğim gibi ihtiyaçlarımız, elimizdeki kadro miktarı bu çerçevede bir simülasyon oluşturduk. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik" diye konuştu.Puanlamada bu yıldan itibaren değişiklik de yapılacak. Daha önce sadece mülakat yöntemiyle yapılan atamalarda bu yıl KPSS puanı da etkili olacak. KPSS puanının yüzde 50'si, mülakat puanının da yüzde 50'si alınarak atama yapılacak. Bakan Tekin, "Kesinlikle ve kesinlike hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği süreci yürüteceğiz" dedi.Bakan Tekin hafta sonu eğitim editörleriyle bir araya geldiği toplantıda da mülakat eleştirilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Çocuklarımızın en ehil ellere teslim edilmesine taraftarım. Yasa, 'mülakatla yapılacak' diyor. Daha adil ve güvenilirlik çabasıdır benim yaptığım. Bir profesör başka bir üniversiteye gittiğinde onlara deneme dersi yapılıyor. Profesörler rahatsız olmuyor. Niye biz bunu yapacağız dediğimizde tartışma oluyor. Bu konuda netim. Mülakat konusunda kanaatim belli. Ama nihayetinde siyasi irade başka bir karar alırsa, parlamentoda yasa değişirse o zaman da biz yeni yasayı uygularız" dedi.