Müjgan Ne Demek? Osmanlıca Müjgan Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Neyi Temsil Eder?

Müjgan ne demek araştırması için TDK kaynaklarından istifade edebilirsiniz. divan şiirinde Müjgan ne anlama gelir konusu da merak edilenler arasındadır. Mijgan neyi temsil eder? Kelimelerin kökenine inmek ifade ettiği anlamın daha iyi anlaşılmasını sağlar. Müjgan kelimesinin kökeni bu anlamda incelenmesi gerekenler arasındadır. Küçük bir araştırma ile dahi müjgan kelimesinin ifade ettiği derin anlamı kavrarsınız. Müjgandan öpmek ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Müjgan Ne Demek?

Müjgan kelimesi kökeni Farsça olan bir sözcüktür. Zaman içerisinde söz konusu kelime Türkçede de yerini almıştır. Günümüzde kız çocuklarına konulan isimlerden biri olarak da Müjgan isminin kullanıldığına şahit olursunuz.

Müjgan her ne kadar yaygın olarak kullanılan bir isim olsa da anlamını birçok kişi bilmez. Müjgan kelimesinin Türkçede karşılığı "kirpik" demektir. Kirpiğin güzel ve bakımlı olduğunu ifade etmek için de bu kelime kullanılır.

Divan Şiirinde Müjgan Ne Anlama Gelir?

Divan şiiri örneklerinde müjgan kelimesinin yaygın olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Bu örneklerde de müjgan kelimesinin "kirpikler" anlamında kullanıldığı görülür. Son dönem şairlerinde Attila İlhan'ın "mahur beste" isimli eserinde de müjgan kelimesinin kullanım örneğini görebilirsiniz. Söz konusu dizeleri aşağıda bulabilirsiniz.

O mahur beste çalar,

Müjgan ile ben ağlaşırız.

Eski Türkçede kullanılan birçok kelime, divan edebiyatı örneklerine derinlik kazandırmak için kullanılır. Müjgan kelimesi de bunlardan biridir. Divan edebiyatında bu kelimenin yer aldığı çok sayıda eser bulunur.