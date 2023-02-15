Mukabil Ne Demek? Mukabil Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük yaşantımızda kendimizi ifade ederken çok fazla kelime kullanılır ve yine çok fazla kelime duyarız. Özellikle hayatımızda ilk defa duyduğumuz kelimelerin manasını merak ederiz. Mukabil sözcüğü de manası, kökeni ve cümle içinde kullanımı merak edilen sözcükler arasındadır. Bu yazımızda sizler için mukabil ne demek, mukabil kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı ile ilgili tüm detayları derledik.

Mukabil Ne Demek?

Mukabil kelimesi, dilimize Arapçadan girmiş olan kelimelerden biridir. Arapça kbl kökünden gelen "muḳābil" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Mukabil sözcüğü, Türkçemizde halen kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla Türkçe karşılığı bulunmaktadır. Buna göre mukabil sözcüğünün manaları şu şekildedir:

Bir şeyin karşılığı olarak yapılan

Bir şeyin karşısında bulunan

Karşılıklı

Rağmen

Herhangi bir şeyin karşılığı olan

Günümüzde birçok kişi mukabil nasıl yazılır sorusunun yanıtını merak etmektedir. Mukabil kelimesinin doğru yazımı yine "mukabil" şeklindedir.

Mukabil Nerede Kullanılır?

Mukabil kelimesinin kelime anlamına bakıldığında bir karşılık verme düşüncesinin yer aldığını görmekteyiz. Mukabil sözcüğü daha çok buna mukabil şeklinde kullanılmaktadır. Buna mukabil kelimesi, "buna rağmen ya da buna karşın" manalarını taşımaktadır. Mukabil ve buna mukabil kelimeleri sıklıkla herhangi bir olayı anlatırken tercih edilmektedir.

Mukabil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Mukabil ve buna mukabil kelimelerinin mana yönünden tam olarak anlaşılabilmesi için cümle içerisinde kullanılması daha uygun olmaktadır. Mukabil ve buna mukabil örnek cümle içinde kullanımı şu şekildedir: