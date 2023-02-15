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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:12 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:13

Mukabil Ne Demek? Mukabil Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Mukabil ne demek sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Türkçemiz sözcük bakımından zengin bir dil olmasıyla öne çıkmaktadır. Bu zenginlikten dolayı bazı sözcüklerin anlamları araştırılmaktadır. Mukabil kelimesi de bunlardan biridir. Peki, mukabil ne demek? Mukabil kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı nasıldır? Aklınıza takılan tüm bu soruların yanıtları yazımızın devamında.

Mukabil Ne Demek? Mukabil Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük yaşantımızda kendimizi ifade ederken çok fazla kelime kullanılır ve yine çok fazla kelime duyarız. Özellikle hayatımızda ilk defa duyduğumuz kelimelerin manasını merak ederiz. Mukabil sözcüğü de manası, kökeni ve cümle içinde kullanımı merak edilen sözcükler arasındadır. Bu yazımızda sizler için mukabil ne demek, mukabil kelimesinin anlamı, kökeni ve cümle içinde kullanımı ile ilgili tüm detayları derledik.

Mukabil Ne Demek?

Mukabil kelimesi, dilimize Arapçadan girmiş olan kelimelerden biridir. Arapça kbl kökünden gelen "muḳābil" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Mukabil sözcüğü, Türkçemizde halen kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla Türkçe karşılığı bulunmaktadır. Buna göre mukabil sözcüğünün manaları şu şekildedir:

  • Bir şeyin karşılığı olarak yapılan
  • Bir şeyin karşısında bulunan
  • Karşılıklı
  • Rağmen
  • Herhangi bir şeyin karşılığı olan

Günümüzde birçok kişi mukabil nasıl yazılır sorusunun yanıtını merak etmektedir. Mukabil kelimesinin doğru yazımı yine "mukabil" şeklindedir.

Mukabil Nerede Kullanılır?

Mukabil kelimesinin kelime anlamına bakıldığında bir karşılık verme düşüncesinin yer aldığını görmekteyiz. Mukabil sözcüğü daha çok buna mukabil şeklinde kullanılmaktadır. Buna mukabil kelimesi, "buna rağmen ya da buna karşın" manalarını taşımaktadır. Mukabil ve buna mukabil kelimeleri sıklıkla herhangi bir olayı anlatırken tercih edilmektedir.

Mukabil Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Mukabil ve buna mukabil kelimelerinin mana yönünden tam olarak anlaşılabilmesi için cümle içerisinde kullanılması daha uygun olmaktadır. Mukabil ve buna mukabil örnek cümle içinde kullanımı şu şekildedir:

  • Birkaç iyi habere mukabil her gün daha fazla kötü haber verilir.
  • Oraya ışık saçan güneşe mukabil buradan her akşam yıldızların gökyüzünde parladığına şahit oldum.
  • Ahmet öğretmenini dinleyen biriydi buna mukabil hiç derslerini çalışmazdı.
  • Ayşe kendisine yapılan iyiliğe mukabil daha çok bağırmaya başlamıştı.
  • Mehmet yardımseverdi buna mukabil annesine hiç yardım etmezdi.

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Mukabil Ne Demek? Mukabil Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı
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