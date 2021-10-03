Mükafat Eş Anlamlısı Nedir? Mükafat Kelimesinin Eş Anlamlısı

Mükafat kelimesi daha çok cumhuriyetin kuruluş yıllarında kullanılmaktaydı. Bununla birlikte Türkçe'nin farklı dillerle etkileşime geçmesi, mükafat kelimesine alternatif kullanılacak kelime sayısını arttırdı.

MÜKAFAT KELİMESİNİN ANLAMI

Arapça dilinde kifa kelimesi hem ödül hem de ceza vermek manasına gelebilir. Bu sözcükten türetilmiş olan mükafat kelimesi ise, herhangi bir kişiye davranışlarından dolayı verilecek olan ödül demektir. Yarışmalar içerisinde birinci konumdaki kişiye takdim edilebilen para ödülleri de mükafat şeklinde nitelendirilir. Türk Dil Kurumuna göre ise mükafat sözcüğü, bir başarıya ya da güzel bir davranışa karşı verilecek olan ödül demektir.

Örnek Cümleler:

Yarışmanın birincisi olan kişiye mükafat olarak 10 bin TL vereceklermiş

İnsanın sevdikleri ile beraber bir arada bulunması ona verilebilecek en büyük mükafatlardan birisidir.

MÜKAFATIN EŞ ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre mükafat kelimesinin eş anlamlısı ödül kelimesidir. Bir başarı karşılığında verilecek olan armağan manasına gelen mükafat sözcüğü yerine ödül sözcüğünün kullanılabilir. Bunda herhangi bir sakın bulunmamaktadır. Yazılışları farklı olsa dahi anlamları aynıdır ve ayrıca verilen armağanı belirtmektedir.

Mükafat kelimesinin eş anlamlısı tarzında bir soruyla karşılırsa, yanıtın ödül olacağı bilinmelidir. Buna göre de şıkların içerisinde aranmalıdır. Mükafat ve ödül kelimesini aynı cümle içinde geçmesi, bazı zamanlar anlatım bozukluğuna sebep olabilmektedir.

MÜKAFATA BENZER SÖZCÜKLER

16.yüzyıl içerisinde literatüre girmiş mükafat kelimesi, kurum ya da kişilere takdim edilen ödül manasına gelir. Mükafat kelimesini eş anlamlısı haricinde bu kelimeye benzer olan kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar ise aşağıdaki şekildeki gibidir: