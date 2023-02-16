Mukavemet Ne Demek? Mukavemet Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mukavemet ne demek konusu, yaşanabilen olumsuzluklara ve zorluklara karşı çıkmakta olan insanlar için oldukça mühimdir. Ayrıca mukavemet kelimesinin Türkçe kökenli bir kelime olmaması da, kelimenin kökeni nedir gibi merak uyandıran soruları beraberinde getirmektedir. Dilerseniz cümle içerisinde kullanımı nasıldır birlikte inceleyelim...

Mukavemet Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olan mukavemet kelimesi; Türkçe dilinde; ''direniş, karşı durma'' manalarına gelmektedir. Yaşamın içerisinde karşılaşılan zorluklara ve olumsuz tüm olaylara karşı bir tepki göstermek ve mücadele etmek, aslında mukavemet kelimesi ile çok iyi bir şekilde açıklanabilmektedir. Bu sebeple Arapça kökenli olan mukavemet kelimesi günlük yaşamda da sıklıkla kullanımı tercih edilen bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca mukavemet kelimesinin TDK içerisinde de görüldüğü üzere iki adet anlamı vardır. Bunlardan birincisi; isim olarak ''karşı koyma, dayanma, karşı durma, dayanırlık'', ikincisi ise fizik terimi olarak ''direnç'' olarak ifade edilmiştir.

Mukavemet Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Mukavemet kelimesi genellikle tek bir anlamda kullanılsa da, bu kelimenin kullanım alanı birden fazladır. Hem fizik bilimi alanında hem de günlük sosyal yaşantıda bir isim olarak kullanılması oldukça mümkündür. Mukavemet kelimesi yahut mukavemet etmek veya göstermek; bir olaya yahut bir duruma karşı dayanırlık göstermek, direnç göstermek, dayanmak ve karşı durmak anlamına gelmektedir.

Mukavemet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mukavemet kelimesinin günlük kullanımı dışında çeşitli cümleler içerisinde kullanımı da oldukça mümkündür. Cümle içerisinde mukavemet kelimesi kullanımına örnekler şu şekilde verilebilir;