Müktesebat Nedir? Müktesebat Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Daha önce hiç duyulmayan sözcüklerin anlamı çoğunlukla merak edilir. Müktesebat kelimesi de anlamı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Ayrıca bu sözcüğün hangi kültürden dilimize girdiği de araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için Müktesebat nedir, Müktesebat ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının cevaplarını derledik.

Müktesebat Nedir?

Müktesebat kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça ksb kökünden gelen "muktasab" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Müktesebat sözcüğü daha çok bulmaca gibi zekâ ve hafıza geliştirmeye yarayan oyunlarda karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre Müktesebat sözcüğünün tek bir manası vardır. Bu mana şu şekildedir:

Edinilen, kazanılan bilgiler ya da kazanım

Müktesebat Nasıl Yazılır?

Müktesebat sözcüğü toplam 10 harften meydana gelir. Bu kelime "m" harfi ile başlar ve "t" harfi ile biter. Müktesebat sözcüğünün doğru yazılışı yine "müktesebat" şeklindedir. Müktesebat kelimesinin tekil karşılığı "müktesep" sözcüğüdür. Müktesep sözcüğü de tıpkı müktesebat da olduğu gibi "kazanılmış, edinilmiş" manalarını taşır.

Müktesebat Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Müktesebat sözcüğü cümle içerisinde genellikle isim haliyle kullanılır. Müktesebat sözcüğünün anlamını daha iyi kavrayabilmek adına örnek bazı cümleler vermek gerekirse: