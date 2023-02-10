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Giriş Tarihi: 10.2.2023 10:15 Son Güncelleme: 10.2.2023 10:16

Müktesebat Nedir? Müktesebat Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Müktesebat nedir sorusunun yanıtı pek çok kullanıcı tarafından araştırılmaktadır. Türkçemiz sözcük açısından zengin bir dil olmasıyla öne çıkar. Günlük hayatta anlamını bildiğimiz veya bilmediğimiz çok sayıda kelime ile karşılaşırız. Peki, müktesebat nedir? Müktesebat ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır? Tüm bu soruların yanıtı ve konu ile ilgili tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Müktesebat Nedir? Müktesebat Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Daha önce hiç duyulmayan sözcüklerin anlamı çoğunlukla merak edilir. Müktesebat kelimesi de anlamı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Ayrıca bu sözcüğün hangi kültürden dilimize girdiği de araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için Müktesebat nedir, Müktesebat ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının cevaplarını derledik.

Müktesebat Nedir?

Müktesebat kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça ksb kökünden gelen "muktasab" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Müktesebat sözcüğü daha çok bulmaca gibi zekâ ve hafıza geliştirmeye yarayan oyunlarda karşımıza çıkmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre Müktesebat sözcüğünün tek bir manası vardır. Bu mana şu şekildedir:

  • Edinilen, kazanılan bilgiler ya da kazanım

Müktesebat Nasıl Yazılır?

Müktesebat sözcüğü toplam 10 harften meydana gelir. Bu kelime "m" harfi ile başlar ve "t" harfi ile biter. Müktesebat sözcüğünün doğru yazılışı yine "müktesebat" şeklindedir. Müktesebat kelimesinin tekil karşılığı "müktesep" sözcüğüdür. Müktesep sözcüğü de tıpkı müktesebat da olduğu gibi "kazanılmış, edinilmiş" manalarını taşır.

Müktesebat Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Müktesebat sözcüğü cümle içerisinde genellikle isim haliyle kullanılır. Müktesebat sözcüğünün anlamını daha iyi kavrayabilmek adına örnek bazı cümleler vermek gerekirse:

  • Ayşe Hanım, müktesebatı geniş ve çok akıllı bir kadındı.
  • Her gün öğrenilen yeni bir bilgi müktesebatın artmasına vesile oluyor.
  • Ahmet üniversite sonrası bir daha eline kitap almamış ve mevcut müktesebatıyla yetinmeye çalışmış.

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Müktesebat Nedir? Müktesebat Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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