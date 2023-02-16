Mülaki Ne Demek? Mülaki Olmak Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Mülaki kelimesi, günlük hayatta kullanılan ve karşılaşıldığı zaman anlamı bilinmeyen kişiler tarafından araştırılan bir kelimedir. Çünkü günlük hayatta karşılaşılan her kelimenin anlamını bilmek mümkün olmayabilir. Genellikle Osmanlıca eserlerde, şiirlerde duyulan bir kelime olan mülaki kelimesi hakkında araştırılan sorular "mülaki ne demek, mülaki kelimesinin kökeni ve etimolojisi nedir, cümle içinde kullanımı nasıldır?" soruları olarak karşımıza çıkar. İşte mülaki kelimesi hakkında yanıtı merak edilenler…

Mülaki Ne Demek?

15. yüzyıldan bu yana pek çok eserde kullanılan mülaki kelimesi, mülakat fiilinden türeyen bir kelimedir. Mülakat hem karşılaşmak hem de buluşup görüşmek anlamlarını taşır. Mülaki kelimesinin de birden çok anlamı vardır ve şu şekildedir: "kavuşan, konuşan, buluşan, beraber olan, istişare eden, bir araya gelen". En sık kullanım şekli ise; "mülaki olmak" ve bunun türetilmiş halleridir. Örneğin "mülaki olalım, mülaki olunsun" vb. "Mülaki olmak" kelime öbeğinin anlamı ise şu şekildedir: "kavuşmak, buluşmak".

Mülaki Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Anlamı merak edilen mülaki kelimesinin cümle içerisinde kullanım şekli için örnekler şu şekildedir: