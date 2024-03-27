Mülga Ne Demek? Hukukta Mülga Ne Anlama Gelir?

Hukuk, kelime anlamı olarak haklar anlamına gelmektedir. Toplumsal ilişkiyi düzenlerken aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkiyi de düzenlemektedir. Bu sistem ilişkileri düzenlenirken kendi içinde bu durum ve olayları açıklayan kavramlarla yapmaktadır. Bunlardan biri de hukukta sıkça kullanılan mülgadır. Mülga ne demek ve hukukta mülga ne anlama gelir, soruları da bu alanda değerlendirilmekte ve açıklanmaktadır.

Mülga Ne Demek?

Mülga sözcüğü hukuk sisteminde hukukçular arasında sıklıkla kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuktaki mülga terimi kök olarak ilga sözcüğünden türetilmiş Arapça kökenli bir sözcük olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan mülga sözcüğünü ele alacak olduğumuzda ilga kelimesi ile günlük yaşamımızdaki kullanımı ile yer yer karıştırıldığını görmekteyiz. Kelimenin hem Türk Dil Kurumundaki anlamı ile hem de Adalet Bakanlığında kullanılan anlamlarını incelersek:

Türk Dil Kurumunda: Mülga sözcüğü günlük yaşam kullanımında "eskimiş, bütün etkisini kaybetmiş, varlığı sonlanmış" olarak anlamlarına karşılık gelmektedir.

Hukuk alanında: hukuk sisteminde kullanılan mülga, eskimiş kanunlara yönelik kullanılmaktadır. Bu bağlamda mülga; kanunun yürürlükten kalkması, kanunun artık hükümsüz olma durumu olarak tanımlanmaktadır.

Hukukta Mülga Ne Anlama Gelir?

Sözlük anlamı olarak "eskimiş, kullanılmayan, etkisini kaybetmiş, varlığı sonlanmış" anlamlarına gelen mülga sözcüğü hukuk alanında da bu anlamlar bağlamında değerlendirilmektedir. Bu anlamlar bağlamında hukukta mülga ne anlama gelir ve hangi durumlarda kullanılır bakacak olduğumuzda:

Önceden kullanılan bir kanunun yürürlükten kalkması, artık hükümsüz olma durumu olarak tanımlanmakta ve kullanılmaktadır. Söz gelimi mülga kanun, yıllar önce kullanım olarak aktif olan ancak daha sonra kaldırılan kanunlara denir. Mesela kanunun sadece bir maddesi kaldırılmış ise bu maddeye buna mülga madde denir.