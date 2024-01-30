İngilizce bir kelime olarak bilinen multiple, Türkçe anlamıyla da dikkat çeker. Bunun temel sebebi, insanların tıp alanında bu kelimeyle karşılaşma sıklığıdır. Özellikle tıp öğrencilerinin çoğunlukla karşılaştığı bu terimin anlamının bilinmesi gerekir. Bu nedenle multipl ne demek, tıp dilinde multiple ne anlama gelir gibi soruların yanıtları önem kazanır.

Multipl Ne Demek?

Multiple, İngilizce bir kelimedir. Buna rağmen günlük hayat içerisinde tıp alanında sıklıkla karşılaşılan bir kelimedir. Bu kelimenin Türkçe anlamı ise "çokluk" olarak ifade edilebilir.

Tıp Dilinde Multiple Ne Anlama Gelir?

Tıp alanında yabancı kökenli multiple kelimesi ile sık sık karşılaşılır. Genel olarak bakıldığında "çokluk" anlamını taşıyor olsa da tıp alanında farklı anlamlara gelir. Multiple kelimesinin tıp alanındaki anlamları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Müteaddit

Muhtelif

Aynı zamanda multiple kelimesi, "birden fazla organı etkileyen ve farklı organlarda aynı anda oluşan" anlamına da gelir. Tıp alanında sıklıkla kullanılan multiple kelimesi, birden fazla faktörden oluşan ve pek çok kısımlarda meydana gelen anlamına da geldiği bilinir.