Mümteni Ne Demek? Mümteni Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günümüz Türkçesinde mümteni ne demek diye soranlar için bu ifade, "geri planda kalmak" gibi anlamlar taşır. Mümteni kelimesinin kökeni ve etimolojisi hakkında bilgi almak isteyenler olabilir. Özellikle ne için kullanıldığını merak eden kişiler, mümteni cümle içinde kullanımı nasıldır sorusuna yanıt arar. Türk Dil Kurumu'na göre mümteni sözcüğü ne anlama gelir?

Mümteni Ne Demektir?

Esasen Arapça bir kelime olan mümteninin aslı, " ممتنع" yani "mumtani"dir. Günümüzde kullanılan Türkçede sık rastlanan bir ifade olmamasına rağmen bazı kitaplarda ve diğer eski kaynaklarda ortaya çıkar. Bu sözcük ile ilk defa karşılaşan kişiler için mümteninin anlamı nedir sorusu merak uyandırıcıdır. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirttiğine göre mümteni sözcüğünün anlamları arasında aşağıdakiler bulunur.

Çekingen, utangaç

Mesafeli

Tedirgin

İçe kapanık

İmkansız

Müstebat

Görüldüğü üzere mümteni, utangaç, gergin, girişken olmayan ve arka planda kalmaktan hoşlanan kişiler için kullanılır. Bulunduğu ortamda kendini rahat hissetmeyen ve bundan dolayı çevresindeki insanlara karşı temkinli olan bireyleri tanımlar. Bundan dolayı mümteni, daha çok sosyalleşmekten kaçınan ve bundan rahatsızlık olanların duyduğu bir tabirdir. Ek olarak, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayalleri ve olayları tanımlamak için de söylenir. Bu yüzden oldukça geniş anlamlıdır.

Mümteninin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günümüzdeki konuşma dilinde neredeyse unutulmuş bir sözcük olan mümteninin, cümle içinde nasıl kullanıldığı da merak edilir. Bu örnekler, mümteninin neyi ifade ettiğini anlamayı sağlar. Aşağıda bu sözcüğün yer aldığı bazı örnekler verilmiştir.

Mümteni hayaller kurarak zamanını boşa harcama!

Onun babası çok mümteni bir insandır.

Ortamdaki en sessiz ve mümteni kişinin sen olduğu çok aşikar.

Ahmet ile Gül'ün evlenmesine mümteni gözü ile bakıyorum.

Bu mümteni bir proje olduğu için üzerinde zaman harcamak gereksiz.