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Giriş Tarihi: 31.5.2022 15:29 Son Güncelleme: 31.5.2022 15:30

Münacaat Nedir? Türk Edebiyatında Ve Anadolu Sahasında Yazılan Münacaat Örnekleri Ve Şairleri

Münacaat Nedir? Türk Edebiyatında Ve Anadolu Sahasında Yazılan Münacaat Örnekleri Ve Şairleri

Türkçe epey zengin bir dil olarak biliniyor. Bu nedenle pek çok kelimenin anlamı bilinemeyebiliyor. Bu kelimelerin büyük bir çoğunluğu ise Türk diline, yabancı dillerden geçen kelimelerden oluşuyor. Münacaat ya da münacat olarak da kullanılan kelime de, bu tür bilinmeyen terimler arasındaki yerini alıyor. Peki, münacaat nedir? Türk edebiyatında ve Anadolu sahasında yazılan münacaat örnekleri ve şairleri nelerdir? İşte detaylar…

Divan edebiyatında popüler olan münacaat kelimesi, insanlar arasında çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Türkçeye farklı dillerden giren, zamanla değişime uğrayan kelimeler köken ve anlam açısından sıklıkla araştırılıyor. Münacaat kelimesi de bu kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle münacaat nedir konusu gündeme geliyor. Peki, münacat ne demek? Türk edebiyatında ve Anadolu sahasında yazılan münacaat örnekleri ve şairleri hakkında ilgili bilmeniz gereken detaylar yazımızın devamında sizinle.

Münacat Nedir?

Münacat kelimesi; fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında gizli bir konuşma gerçekleştirmek gibi anlamlara geliyor. Bir kişinin ellerini göğe kaldırarak dilediği şeyi Allah'tan gizli bir şekilde istemesine de münacat deniliyor. Bu terim, Türk edebiyatında Allah'tan bir dilekte bulunmak amacı ile yazılan manzumelere de deniliyor.

Münacat aynı zamanda klasik Türk şiirinde, çoğunlukla kaside biçiminde kaleme alınıyor. Konusu ise Allah'a yakarış, yalvarma, af dileme gibi durumlar oluyor. Bir nazım türü olarak da biliniyor. Üstelik kelime Arapça kökenli olarak dilimizde yer alıyor.

Münacat türünde hemen hemen pek çok şair eser vermiştir. Bu isimler arasında en bilindik şairleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Mevlana Celaleddin-i Rumi
  • Hafız-ı Şirazi
  • Cahit Zarifoğlu
  • Arif Nihat Asya
  • Fuzuli
  • Yunus Emre

Münacat Özellikleri Nedir?

Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan münacatın, özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Nesir ya da nazım olabilir
  • Kaside, gazel, murabba, mesnevi, rubai, kıt'a, terci-i bend, terkib, muhammes gibi bütün nazım şekilleri ile yazılabilir
  • Şairler, bazı durumlarda tevhid ve münacatı birlikte işleyebiliyor. Bu tür yazılarda ise şair, Allah'ın kudret ve azameti karşısında, kendi acizliğini ortaya koyuyor. Bu şekilde günahlarının bağışlanması için yaratıcıya yalvarıyor.

Münacat Örnekleri Nelerdir?

Türk edebiyatı için önem taşıyan bir tür olan münacat hakkında pek çok eser verilmiştir. Bu eserlere örnek olarak bazı şiirleri sizler için derledik. İşte, münacat örnekleri:

  • Seçkin bir kimse değilim
    İsminin baş harfleri acz tutuyor
    Bağışlamanı dilerim

    Sana zorsa bırak yanayım
    Kolaysa esirgeme

Bu eser Cahit Zarifoğlu'na ait olarak biliniyor.

  • Zaifiz, güçsüzüz biz, el
    Elindir, kol kolun, Tanrı'm!
    Ne oldurmak murad etsen
    Yeter bir tek "ol!"un Tanrı'm

Bu eser Arif Nihat Asya'ya ait olarak biliniyor.

  • Ne ilmim var ne taatim ne gücüm var ne takatim
    Meğer kıla inayetin yüzümüzü ak Çalab'ım

    Rahim dürür senin adın Rahimliği bize dedin
    Mürşidlerin müjdeledi "La taknetu" hitap nedir

Bu eser Yunus Emre'ye ait olarak biliniyor.

  • Celalin narına yakma ibadı
    Kerem lutf u inayet senden olur
    Cemalinle münevver et fuadı
    Kerem lutf u inayet senden olur

Bu eser Fenayi Cennet Efendi'ye ait olarak biliniyor.

  • Hayat boş bir rüyaymış
    Geçen ibadetler özürlü
    Eski günahlar dipdiri
    Seçkin bir kimse değilim
    İsmimin baş harflerinde kimliğim
    Bağışlanmamı dilerim

    Sana zorsa yanmaya razıyım
    Kolaysa affı esirgeme.

Bu eser de Cahit Zarifoğlu'na ait olarak biliniyor. Başta bahsettiğimiz şiirin son kısımları olarak yer alıyor.

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Münacaat Nedir? Türk Edebiyatında Ve Anadolu Sahasında Yazılan Münacaat Örnekleri Ve Şairleri
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