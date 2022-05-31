Münacaat Nedir? Türk Edebiyatında Ve Anadolu Sahasında Yazılan Münacaat Örnekleri Ve Şairleri

Divan edebiyatında popüler olan münacaat kelimesi, insanlar arasında çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Türkçeye farklı dillerden giren, zamanla değişime uğrayan kelimeler köken ve anlam açısından sıklıkla araştırılıyor. Münacaat kelimesi de bu kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle münacaat nedir konusu gündeme geliyor. Peki, münacat ne demek? Türk edebiyatında ve Anadolu sahasında yazılan münacaat örnekleri ve şairleri hakkında ilgili bilmeniz gereken detaylar yazımızın devamında sizinle.

Münacat Nedir?

Münacat kelimesi; fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında gizli bir konuşma gerçekleştirmek gibi anlamlara geliyor. Bir kişinin ellerini göğe kaldırarak dilediği şeyi Allah'tan gizli bir şekilde istemesine de münacat deniliyor. Bu terim, Türk edebiyatında Allah'tan bir dilekte bulunmak amacı ile yazılan manzumelere de deniliyor.

Münacat aynı zamanda klasik Türk şiirinde, çoğunlukla kaside biçiminde kaleme alınıyor. Konusu ise Allah'a yakarış, yalvarma, af dileme gibi durumlar oluyor. Bir nazım türü olarak da biliniyor. Üstelik kelime Arapça kökenli olarak dilimizde yer alıyor.

Münacat türünde hemen hemen pek çok şair eser vermiştir. Bu isimler arasında en bilindik şairleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Mevlana Celaleddin-i Rumi

Hafız-ı Şirazi

Cahit Zarifoğlu

Arif Nihat Asya

Fuzuli

Yunus Emre

Münacat Özellikleri Nedir?

Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan münacatın, özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Nesir ya da nazım olabilir

Kaside, gazel, murabba, mesnevi, rubai, kıt'a, terci-i bend, terkib, muhammes gibi bütün nazım şekilleri ile yazılabilir

Şairler, bazı durumlarda tevhid ve münacatı birlikte işleyebiliyor. Bu tür yazılarda ise şair, Allah'ın kudret ve azameti karşısında, kendi acizliğini ortaya koyuyor. Bu şekilde günahlarının bağışlanması için yaratıcıya yalvarıyor.

Münacat Örnekleri Nelerdir?

Türk edebiyatı için önem taşıyan bir tür olan münacat hakkında pek çok eser verilmiştir. Bu eserlere örnek olarak bazı şiirleri sizler için derledik. İşte, münacat örnekleri:

Seçkin bir kimse değilim

İsminin baş harfleri acz tutuyor

Bağışlamanı dilerim



Sana zorsa bırak yanayım

Kolaysa esirgeme

Bu eser Cahit Zarifoğlu'na ait olarak biliniyor.

Zaifiz, güçsüzüz biz, el

Elindir, kol kolun, Tanrı'm!

Ne oldurmak murad etsen

Yeter bir tek "ol!"un Tanrı'm

Bu eser Arif Nihat Asya'ya ait olarak biliniyor.

Ne ilmim var ne taatim ne gücüm var ne takatim

Meğer kıla inayetin yüzümüzü ak Çalab'ım



Rahim dürür senin adın Rahimliği bize dedin

Mürşidlerin müjdeledi "La taknetu" hitap nedir

Bu eser Yunus Emre'ye ait olarak biliniyor.

Celalin narına yakma ibadı

Kerem lutf u inayet senden olur

Cemalinle münevver et fuadı

Kerem lutf u inayet senden olur

Bu eser Fenayi Cennet Efendi'ye ait olarak biliniyor.

Hayat boş bir rüyaymış

Geçen ibadetler özürlü

Eski günahlar dipdiri

Seçkin bir kimse değilim

İsmimin baş harflerinde kimliğim

Bağışlanmamı dilerim



Sana zorsa yanmaya razıyım

Kolaysa affı esirgeme.

Bu eser de Cahit Zarifoğlu'na ait olarak biliniyor. Başta bahsettiğimiz şiirin son kısımları olarak yer alıyor.