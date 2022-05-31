Münacaat Nedir? Türk Edebiyatında Ve Anadolu Sahasında Yazılan Münacaat Örnekleri Ve Şairleri

Divan edebiyatında popüler olan münacaat kelimesi, insanlar arasında çeşitli anlamlarda kullanılıyor. Türkçeye farklı dillerden giren, zamanla değişime uğrayan kelimeler köken ve anlam açısından sıklıkla araştırılıyor. Münacaat kelimesi de bu kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle münacaat nedir konusu gündeme geliyor. Peki, münacat ne demek? Türk edebiyatında ve Anadolu sahasında yazılan münacaat örnekleri ve şairleri hakkında ilgili bilmeniz gereken detaylar yazımızın devamında sizinle.
Münacat kelimesi; fısıldamak, kulağa söylemek, iki kişi arasında gizli bir konuşma gerçekleştirmek gibi anlamlara geliyor. Bir kişinin ellerini göğe kaldırarak dilediği şeyi Allah'tan gizli bir şekilde istemesine de münacat deniliyor. Bu terim, Türk edebiyatında Allah'tan bir dilekte bulunmak amacı ile yazılan manzumelere de deniliyor.
Münacat aynı zamanda klasik Türk şiirinde, çoğunlukla kaside biçiminde kaleme alınıyor. Konusu ise Allah'a yakarış, yalvarma, af dileme gibi durumlar oluyor. Bir nazım türü olarak da biliniyor. Üstelik kelime Arapça kökenli olarak dilimizde yer alıyor.
Münacat türünde hemen hemen pek çok şair eser vermiştir. Bu isimler arasında en bilindik şairleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:
Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan münacatın, özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Türk edebiyatı için önem taşıyan bir tür olan münacat hakkında pek çok eser verilmiştir. Bu eserlere örnek olarak bazı şiirleri sizler için derledik. İşte, münacat örnekleri:
Bu eser Cahit Zarifoğlu'na ait olarak biliniyor.
Bu eser Arif Nihat Asya'ya ait olarak biliniyor.
Bu eser Yunus Emre'ye ait olarak biliniyor.
Bu eser Fenayi Cennet Efendi'ye ait olarak biliniyor.
Bu eser de Cahit Zarifoğlu'na ait olarak biliniyor. Başta bahsettiğimiz şiirin son kısımları olarak yer alıyor.