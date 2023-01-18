Münazara Nedir? Münazara Türleri, Özellikleri ve Kuralları Neler, Amacı Nedir?

Münazara karşıt iki düşüncenin savunması anlamına gelen ve okullarda oldukça örneği bulunan bir kavramdır. Münazaranın amacı, yanlış olsa da o düşünceyi savunabilme becerisini ortaya çıkartmaktır. Bu şekilde öğrencilerin veya bu işi profesyonel olarak yapan kişilerin düşüncesini nasıl savunduğunu ortaya çıkararak hayatlarında başarılı bir yerlere gelmesini amaçlamaktır. Savunulan düşünce yanlış olsa da, güzel savunulduktan sonra birçok alkışı hak edebilir. Hadi gelin münazara nedir adlı yazımızı daha ayrıntılı inceleyelim.

Münazara Nedir?

Münazara, herhangi bir konu üzerinde ki iki karşıt düşüncenin savunulmasına denmektedir. Burada önemli olan şey ise, düşünceyi savunmaktır. Yanlış olduğunu düşünen birçok insan olabilir fakat bu düşünce iyi savunulursa bu kişilerden de takdir görebilir. Yani amaç yanlış olsa da bu düşünce iyi savunulursa alkış getirecektir. Bu da savunma becerisini gösterir. Münazara, bireylerin farklı konulara yönelmelerini, araştırmalarda bulunmalarını, kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerini, fikir üretmelerini ve antitez geliştirme yeteneklerini arttırmaya çalışır.

Dünya üzerinde tüm tartışma türleri karşılaştırıldığında, münazara diğerlerinden daha belirgin olan farklılıklarıyla gündeme gelmektedir. Aslında tartışma türü de demek yanlış olabilir, çünkü bir anlamda yarışma şeklini de kapsıyor. İnsanların savunma becerilerini yarıştırarak, en başarılı savunma yapanı seçiyor ve insanların birçok özelliğini de geliştiriyor. Katılımcılar jüri önünde tartışır ve tartışmanın galibi olmak için de yarışırlar.

Münazara Türleri

Münazaranın birçok türü bulunmaktadır. Münazaralar türlerine göre değişiklik göstermektedir. Her münazaranın kendisine göre özellikleri bulunmakta. Ama genel amaç hepsinde aynıdır. Her zaman savunma tekniğiyle ilerlemekte ve bireylerin bazı becerilerini geliştirmekle ilgilenmektedir. Bazı münazara türleri:

Münazara (iç tüzük)

Başkanlık münazarası

Avustralya-Asya münazarası

Doğaçlama konuşma

Lincoln-Douglas münazarası

Karl Popper münazarası

Parlamento münazarası

Politika münazarası

Polemik

Kamu münazarası

Açık oturum

Paris münazarası

Simülasyon münazarası

Hazırlıksız konuşma münazarası

Asya münazarası

Ces münazarası

Meys münazarası

Oxford münazarası

Üniversite münazarası

Münazara Özellikleri

Tartışma türünün amacı kazanmaktır.

Tartışmanın başında seçilen jüri, kazanan grubu belirlemekle görevlidir.

Tartışmaların hepsi, tez-antitez formatında ilerler.

Münazarada amaç, doğru olan düşünceyi savunmak değildir. Aksine yanlış olsa da, o düşünceyi savunabilmektir.

Tartışmada ki başka bir amaç ise, etkili bir üslupla savunduklarını kanıtlayabilmektir. Aynı zamanda karşı tarafın tezlerini de çürütmek gerekmektedir.

Tez ve antitez olmak üzere iki kavramı savunan iki grup bulunmaktadır.

Her grupta en fazla dört en az bir arasında katılımcı bulunmaktadır.

Tartışmayı yönetmek için bir başkan seçilir.

Her konuşmacı, konuşmasını tamamladıktan sonra seçilen jüri tarafından puanlanır. Ve tartışma sonrasında tüm bu puanlar toplanır ve kazanan grup belli olur.

Münazaralarda önceden hazırlık yapılması gerekmektedir.

Tartışılacak konular ve gruplar münazaranın öncesinde belirlenerek hazırlık yapmaları için süre verilir.

Münazarada yer alan her konuşmacıya eşit süre ve eşit konuşma hakkı verilmektedir. Bu süre genellikle 5-10 dakika arasında değişim göstermektedir.

Konuşmacılar, konuşmalarını kısa ve öz bir şekilde uygun bir dille ifade etmektedirler.

Tartışmaya katılan kişiler, birçok açıdan fayda görmektedirler.

Münazara Kuralları

Münazarayı yöneten bir başkan vardır.

Maksimum 4 kişinin olduğu farklı görüşleri savunan iki grup bulunur.

Eşit süre ve eşit söz hakkı verilir.

Jüri bulunmak zorundadır.

Konular daha önceden belirlenmek zorundadır.

Konuşmacılar, kendi tezlerini savunup, karşı grubunkini çürütmekle görevlendirilirler.

Savunulan konunun dışına çıkılmamalıdır.

Sonucu herkes hoşgörüyle karşılamalıdır.

Münazaranın Amacı Nedir?

Münazarının en önemli amaçlarından bir tanesi, katılımcılara benzersiz beceriler kazandırmayı amaçlamak. Konuları çok boyutlu, zengin bir çerçevede değerlendirebilme yeteneğini kazandırıp tartışma kültürü konusunda üst seviyelerine çıkmayı amaçlamak, münazarının en önemli amaçlarından bir tanesidir. Bunun haricinde, münazaracıların hızlı bir şekilde düşünüp, fikirlerini daha etkileyici bir şekilde topluluk önünde dile getirme becerilerin de artış sağlamak amaçlanmaktadır. Kısaca topluma daha yararlı ve iyi düşünebilen bireyler yetiştirmektir.