Münferiden Ne Demek? Hukukta Münferiden Nedir, Ne Anlama Gelir?

Dilimizdeki birçok yabancı kökenli kelimeden biri olan münferiden ne demek merak edebilirsiniz. Merakınızı gidermek adına sizler için araştırmamızı yaptık. Bulduğumuz sonuçlarda Hukukta münferiden ne demek sorusundan münferiden yetkili nedir sorusuna kadar olan detayları bulabilirsiniz. Bunun için haberimizin devamına inin ve münferiden ne demek öğrenmiş olun.

Münferiden Ne Demek?

Günlük yaşantımızda izlediğimiz televizyon programlarında, okuduğumuz dergi yada gazetelerde, internette karşımıza çıkan yabancı kökenli kelimeler merakımızı uyandırır. Kitaplarda hiç görmediği veya anlamını bilmediği sözcüklerle karşılaşanlar, bu kelimeleri araştırır. Münferiden kelimesi de bunlardan biridir. Bu kelime günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir ve Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Münferiden kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı ise şu şekildedir:

- Tek başına

Hukukta Münferiden Ne Demek?

Hukuk terimi olarak münferiden kelimesi hukuk dilinde tek tek, ayrı ayrı, tek başına demektir.

Münferiden Yetkili Nedir?

Münferiden yetkili tek başına imza atma ve şirketi temsil etme hakkına sahip olan kişi demektir. Müştereken yetkili olan şirketlerde ise hem imza hem temsil yetkisi en az iki ortağa aittir. Bu tür şirketlerde ortaklaşa kurulduğu için tek kişinin imzası yeterli değildir.

Madde-i Münferide Ne Demek?

Teşkilat-ı Esasiye, 20 Ocak 1921 tarih ve 85 sayılı yasa ile kabul edilmiştir. 23 madde ve 1 madde-i münferideden (ayrı madde) oluşan bir çerçeve anayasadır. Gerçek bir anayasa sistematiğinden yoksundur; temel hak ve özgürlükler ile yargılama gibi temel anayasa konularını düzenlememiştir.