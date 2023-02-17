Muntazam Ne Demek? Muntazam Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Muntazam ne demek ve muntazam ne anlama gelir, Türkçe sözlükte dizili, düzenli ve intizamlı anlamlarını vermektedir. Günlük konuşmalarda sıklıkla rastladığımız bu sözcük edebi metinlerde ve yazılarda da kullanılmaktadır. Sözcüklerin daha iyi anlaşılması için kökeni ve cümle içindeki kullanımı da önemlidir. Bu nedenle muntazam cümle içindeki kullanımı ve kökeni bilinmelidir. Sözcük muntazaman sözcüğü ile karıştırılmaktadır. Bu nedenle muntazam ve muntazaman farkı sözlük anlamlarından çıkarılabilir.

Muntazam Ne Demek?

Günlük kullandığımız dilde muntazam sözcüğü çok fazla kullanılmakla birlikte yazılı olarak farklı türde eserlerde de kullanılmaktadır. Muntazam sözcüğü Türkçe sözlükte düzgün, düzenli, derli toplu, sürekli ve düzgün bir biçimde anlamlarında kullanılmaktadır. Bu sözcükler muntazam sözcüğünün eş anlamı olduğu için onun yerine de kullanılabilmektedir.

Sözcüğün kelime kökeni ve etimolojisine bakacak olursak: Arapça nẓm kökünden gelen muntaẓam منتظم z "dizili, düzenli, intizamlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça intiẓām إنتظام z "düzenleme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir.

Muntazam Ve Muntazaman Farkı

Muntazam sözcüğü sözcük erlerinden sıfat olarak nitelendirilirken "dizili, düzenli, intizamlı" anlamlarında kullanılmaktadır. Aynı anlamda olan fakat görev olarak belirteç(zarf) görevi üstlenen muntazaman sözcüğü de "düzgün ve düzenli bir biçimde, düzenli olarak" anlamlarında kullanılmaktadır.

Muntazam Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Günlük anlamda çok sık kullanılan ve birden fazla anlamı olan muntazam ya da muntazaman sözcüklerinin cümle içindeki kullanımlarına örnek verecek olursak: