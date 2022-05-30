Murabba Nedir? Divan Edebiyatı Nazım Biçimlerinden Murabba Ne Demek, Özellikleri Ve Örnekleri Neler?

Murabba dendiği zaman genelde ortaokul ve lise çağları hatırlanır. Murabba nedir? Sorusu bu zaman dilimlerinde öğrencilere sınavlarında muhakkak sorulmuştur. Divan edebiyatı için çok önemli olduğundan dolayı Divan edebiyatı nazım biçimlerinden murabba ne demek, özellikleri ve örnekleri neler? soruları üniversiteye geçiş gibi çok kritik sınavlarda dahi sorulmaktadır. Peki ya murabba nedir?
Bent ismi verilen ve dört dizeden oluşan kıt'alardan oluşan şiir türüne murabba denmektedir. Murabba aynı ölçüde giden dörder dizelik bentlerden oluşur. Genelde murabbanın uyak düzeni aaaa, bbba, ccca, ddda şeklinde ilerler. Fakat bu her zaman böyle değildir, bu konuda sabit bir anlayış oturtmuştur diyemeyiz. Bazı murabbalarda ilk bentte kafiye yoktur veya sonrasında gelen dizelerde kafiyeler tekrarlanmıyordur. Bu şekilde yazılmış eserler de murabba kabul edilirler.
Murabba çoğunlukla üç ve yedi bentten oluşmaktadır. Divan edebiyatında 15. Yüzyılda sultanü'ş-şuara yani şairler sultanı adı verilen Ahmed Paşa tarafından murabba kullanılmıştır. Tarihi ileri sarıp Tanzimat edebiyatına gelindiğindeyse, Namık Kemal'in murabba konusunda başarılı bir yazar olduğunu söylemek mümkündür. 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra şarkı olarak bestelenen sanat eserlerinin de çok büyük bir kısmı murabba şeklinde yazılmıştır.
Aşağıdaki örnekler ile murabba konusunu detaylandırmak ve öğrenmek mümkündür.
Örnek 1:
Nedendir bilsem ey bülbül figânın
Açarsın ellere râz-ı nihânın
Niçin hâr-ı belâdır âşiyânın
Vefâ-dâr olmadı mı gül-sitânın
Dem-â-dem ney gibi efgân edersin
Diken zahmıyla bağrın kan edersin
Dilinle sırrını destân edersin
Sana yâr olmadı mı dil-sitânın
Tenin hâkister etti nâr-ı âhın
Dükenmez dâhı âh-ı subh-gâhın
Oluptur keşf-i râz etmek günâhın
Anınçin hâr-ı mihnettir mekânın
Var öğren aşk işin pervaneden sen
Ki olmuş ana âteş sahn-ı gülşen
Nedir bu girye vü feryâd u şiven
Kokarken güllerini bûsitânı
Visâl-i nev-bahâra olma hurrem
Dolu hâr-ı cefadır bâğ-ı âlem "em" tam uyak
Yürü Aşkî gibi eyle dem-â-dem
Duâ-yı devletin şâh-ı cihânın
AŞKİ
Örnek 2:
Geçti cânânın fırâkı cânıma
Tîr-i çevri gibi girdi kanıma
Nâleden bir kimse gelmez yanıma
Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma
Bahr-i aşkına ola/'dan âşinâ
Yad oluptur cümle-i âlem bana
Yalınız kaldım garîb ü mübtelâ
Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma
Yaktı yandırdı beni nâr-ı fır âk
İşidenlerden ırak olsun ırak
Hey ne müşkil derd olur bu iştiyâk
Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma
Derd[i]mendine şefâat eylesin
Hâtırım sorsun inâyet eylesin
Bî-vefâlıktan ferâgat eylesin
Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma
Âşık olal'dan ana leyi ü nehâr
Aşkım artar eksilir sabr u karâr
Olmasın Yahyâ gibi mahzun u zâr
Söyle ey bâd-ı sabâ cânânıma
YAHYA BEY
Murabba, kelime anlamı olarak "dörtlük" anlamına gelmektedir. Bunun sebebi de, Murabbanın dörder dizelik kıtalardan oluşmasıdır. Aynı ölçüde bulunan dörder dizelik bentlerden meydana gelen murabbaya "dörtlük" denmiştir.
Murabbanın özellikleri listelenmiş şekilde sıralanarak okunduğunda çok daha akılda kalıcı ve pekiştirici bir yöntem olacaktır. Murabbanın özellikleri aşağıda sıralanmış olduğu gibidir.