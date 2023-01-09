Murat Çobanoğlu Kimdir? Aşık Murat Çobanoğlu Eserleri, Şiirleri, Şarkıları ve Hayatı

Gördüğü bir rüya üzerine âşık olmaya karar veren Murat Çobanoğlu kimdir diye merak edenler olabilir. Murat Çobanoğlu şiirleri sayesinde, ortaöğretim edebiyat dersine konu olmuş bir isimdir. Anadolu'nun bağrında doğmuş ve o kültürle yetişmiş olan Murat Çobanoğlu hayatı ve âşık olması bir hayli ligi çekicidir. Murat Çobanoğlu eserleri, yeni nesil halk ozanları tarafından söylenir. Ünlü bir oyuncu olan Murat Çobanoğlu'nun oğlu kim?

Murat Çobanoğlu Kimdir?

Kıymetli Türk halk ozanlarından Murat Çobanoğlu, çiftçi bir ailenin evladı olarak 1940 yılında Kars'ın bir ilçesi olan Arpaçay'a bağlı Koçköyü'nde dünyaya gelmiştir. Aşık Gülistan ve La'li Hanım'ın oğlu olan Murat Çobanoğlu, çocukluğu boyunca babasının saz çalışını izlemiş ve 1951 yılında gördüğü bir rüyada bâde içtiği için âşık olmaya karar vermiştir. Bunun üzerine, babasından saz çalmayı, şiir ve türküler okumayı öğrenmiştir. 1951 ve 1965 yılları arasında "Devrani", 1967 yılında "Yanani" mahlaslarını kullanmış, ancak daha sonra kendi ismini kullanmakta karar kılmıştır. Gerçek soyadı ise Çobanlar'dır.

Murat Çobanoğlu, Anadolu'nun çeşitli illerinde yapılan âşık atışmalarına ve yarışmalara katılarak birçok başarıya imza atmıştır. Erzurum, Artvin, Mut ve Konya'da önemli dereceler elde etmiştir. şık atışmasında oldukça yetenekli olan ozanın ünü gittikçe artmaya başlamıştır. Televizyonların ve radyoların ilgisini çekmeyi başarmış ve yayınlara çıkıp saz eşliğinde şiir okumuştur. Hatta kendisi yıllar boyunca radyo programı yapmıştır. Vatan ve millet sevgisinin çokluğu ile saz çalmadaki ustalığı, onun halk tarafından sevilmesini ve kabul görmesini sağlamıştır. şıklığı boyunca birçok organizasyona katılmış ve hepsinde dikkat çekmeyi başarmıştır. Ünü, ülkemiz sınırlarını aşmış ve Avrupa ile İran'da sahneler almıştır. Memleketi Kars'ta açmış olduğu "Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvesi", diğer ozanlara kendilerini gösterme fırsatı sunmuş ve âşıklık geleneğinin devam etmesine önemli bir katkıda bulunmuştur.

Murat Çobanoğlu, tarihler 26 Mart 2005'i gösterdiğinde Ankara'da hayata gözlerini yummuştur. Mezarı ise doğduğu topraklar olan Kars'tadır. Her yıl Mayıs ayının 6-7 ve 8'inde, Murat Çobanoğlu anısına şıklar bayramı düzenlenir. Genç yaşta karısını kaybeden Çobanoğlu, oğlunu tek başına yetiştirmiştir. Oğlu Ozan Çobanoğlu ise günümüzün ünlü oyuncularından biri olup, kendi gibi oyunculuk ve sunuculuk yapan Ezgi Sertel ile evlidir. Çiftin birde oğulları vardır.

Murat Çobanoğlu Eserleri Neler?

Âşıklığı boyunca birçok plak ve kaset yayınlamış olan Murat Çobanoğlu, iki altın plağın da sahibidir. Sıklıkla Karapapak ağzıyla türküler söylemiş ve Kiziroğlu türküsünün ünlenmesini sağlamıştır. Onun kaleminden dökülen ve vatan aşkını dile getirdiği birçok şiiri vardır. Onlardan ikisi ise şu şekildedir:

TÜRKİYEM CENNET GİBİDİR

Kıymetini bilen bilsin

Türkiye'm cennet gibidir

Kötü bakanlar kör olsun

Türkiye'm cennet gibidir

Milli birlik beraberlik

Çok şükür getirdi dirlik

Varlığımız egemenlik

Türkiye'm cennet gibidir

Tabiatı cana değer

Her görenler başın eğer

Edirne'den Kars'a kadar

Türkiye'm cennet gibidir

Aynı beden aynı başız

Aynı gözüz aynı kaşız

Türkler hepimiz kardaşız

Türkiye'm cennet gibidir

Çobanoğlu etti destan

Canım kurban sana vatan

Ayağın basamaz düşman

Türkiye'm cennet gibidir

YARADAN

Ben bir dua edim siz amin deyin

Cümlemizi afeylesin yaradan

İsyanımız fazla amelimiz yok

Cümlemizi afeylesin yardan

Her zaman huzurda duran aşkına

Boynunu Mevla'ya buran aşkına

Hakk kelamı güzel Kur'an aşkına

Cümlemizi afeylesin yardan

Hakk'a doğru zikir eden gözlere

Selavat getiren nurlu yüzlere

Afatını göstermesin bizlere

Cümlemizi afeylesin yardan

İsyan bizi götürüyor günaha

Çalışanlar temiz gider dergaha

Çobanoğlu el açıyor Allah'a

Cümlemizi afeylesin yaradan