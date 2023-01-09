Murat Çobanoğlu Kimdir? Aşık Murat Çobanoğlu Eserleri, Şiirleri, Şarkıları ve Hayatı

Gördüğü bir rüya üzerine âşık olmaya karar veren Murat Çobanoğlu kimdir diye merak edenler olabilir. Murat Çobanoğlu şiirleri sayesinde, ortaöğretim edebiyat dersine konu olmuş bir isimdir. Anadolu'nun bağrında doğmuş ve o kültürle yetişmiş olan Murat Çobanoğlu hayatı ve âşık olması bir hayli ligi çekicidir. Murat Çobanoğlu eserleri, yeni nesil halk ozanları tarafından söylenir. Ünlü bir oyuncu olan Murat Çobanoğlu'nun oğlu kim?
Kıymetli Türk halk ozanlarından Murat Çobanoğlu, çiftçi bir ailenin evladı olarak 1940 yılında Kars'ın bir ilçesi olan Arpaçay'a bağlı Koçköyü'nde dünyaya gelmiştir. Aşık Gülistan ve La'li Hanım'ın oğlu olan Murat Çobanoğlu, çocukluğu boyunca babasının saz çalışını izlemiş ve 1951 yılında gördüğü bir rüyada bâde içtiği için âşık olmaya karar vermiştir. Bunun üzerine, babasından saz çalmayı, şiir ve türküler okumayı öğrenmiştir. 1951 ve 1965 yılları arasında "Devrani", 1967 yılında "Yanani" mahlaslarını kullanmış, ancak daha sonra kendi ismini kullanmakta karar kılmıştır. Gerçek soyadı ise Çobanlar'dır.
Murat Çobanoğlu, Anadolu'nun çeşitli illerinde yapılan âşık atışmalarına ve yarışmalara katılarak birçok başarıya imza atmıştır. Erzurum, Artvin, Mut ve Konya'da önemli dereceler elde etmiştir. şık atışmasında oldukça yetenekli olan ozanın ünü gittikçe artmaya başlamıştır. Televizyonların ve radyoların ilgisini çekmeyi başarmış ve yayınlara çıkıp saz eşliğinde şiir okumuştur. Hatta kendisi yıllar boyunca radyo programı yapmıştır. Vatan ve millet sevgisinin çokluğu ile saz çalmadaki ustalığı, onun halk tarafından sevilmesini ve kabul görmesini sağlamıştır. şıklığı boyunca birçok organizasyona katılmış ve hepsinde dikkat çekmeyi başarmıştır. Ünü, ülkemiz sınırlarını aşmış ve Avrupa ile İran'da sahneler almıştır. Memleketi Kars'ta açmış olduğu "Çobanoğlu Halk Ozanları Kahvesi", diğer ozanlara kendilerini gösterme fırsatı sunmuş ve âşıklık geleneğinin devam etmesine önemli bir katkıda bulunmuştur.
Murat Çobanoğlu, tarihler 26 Mart 2005'i gösterdiğinde Ankara'da hayata gözlerini yummuştur. Mezarı ise doğduğu topraklar olan Kars'tadır. Her yıl Mayıs ayının 6-7 ve 8'inde, Murat Çobanoğlu anısına şıklar bayramı düzenlenir. Genç yaşta karısını kaybeden Çobanoğlu, oğlunu tek başına yetiştirmiştir. Oğlu Ozan Çobanoğlu ise günümüzün ünlü oyuncularından biri olup, kendi gibi oyunculuk ve sunuculuk yapan Ezgi Sertel ile evlidir. Çiftin birde oğulları vardır.
Âşıklığı boyunca birçok plak ve kaset yayınlamış olan Murat Çobanoğlu, iki altın plağın da sahibidir. Sıklıkla Karapapak ağzıyla türküler söylemiş ve Kiziroğlu türküsünün ünlenmesini sağlamıştır. Onun kaleminden dökülen ve vatan aşkını dile getirdiği birçok şiiri vardır. Onlardan ikisi ise şu şekildedir:
TÜRKİYEM CENNET GİBİDİR
Kıymetini bilen bilsin
Türkiye'm cennet gibidir
Kötü bakanlar kör olsun
Türkiye'm cennet gibidir
Milli birlik beraberlik
Çok şükür getirdi dirlik
Varlığımız egemenlik
Türkiye'm cennet gibidir
Tabiatı cana değer
Her görenler başın eğer
Edirne'den Kars'a kadar
Türkiye'm cennet gibidir
Aynı beden aynı başız
Aynı gözüz aynı kaşız
Türkler hepimiz kardaşız
Türkiye'm cennet gibidir
Çobanoğlu etti destan
Canım kurban sana vatan
Ayağın basamaz düşman
Türkiye'm cennet gibidir
YARADAN
Ben bir dua edim siz amin deyin
Cümlemizi afeylesin yaradan
İsyanımız fazla amelimiz yok
Cümlemizi afeylesin yardan
Her zaman huzurda duran aşkına
Boynunu Mevla'ya buran aşkına
Hakk kelamı güzel Kur'an aşkına
Cümlemizi afeylesin yardan
Hakk'a doğru zikir eden gözlere
Selavat getiren nurlu yüzlere
Afatını göstermesin bizlere
Cümlemizi afeylesin yardan
İsyan bizi götürüyor günaha
Çalışanlar temiz gider dergaha
Çobanoğlu el açıyor Allah'a
Cümlemizi afeylesin yaradan