Mürekkep Balığı Doğal Işık Kaynağı Mıdır? Mürekkep Balığı Işık Yayar Mı?

Kafadanbacaklılar sınıfından olan mürekkep balıkları, solungaçları ile solunum yaparlar. Özellikle ılıman ve sıcak denizlerin kıyı taraflarında yoğun olarak bulunurlar. Mürekkep balığının boyu, genellikle 50 cm ile 1 metre arasında değişir. Küçük balıklar, karidesler ile yengeçleri avlanarak beslenirler ve etraflarına yaydıkları ışık ile tanınırlar. Bu yüzden, mürekkep balığı doğal ışık kaynağı mıdır ve ışık yayar mı merak edilir.

Mürekkep Balığı Doğal Işık Kaynağı mıdır?

Oldukça zeki olan mürekkep balığı, bir Kafadanbacaklı sınıfı (Cephalopoda) üyesidir ve Onkollu (Decapodiformes) grubunda yer alır. Denizde yaşam süren bu yumuşakçalar, omurgasızdırlar ve ömürleri yaklaşık 2 yıldır. Ağız kısmından çıkan 10 tane kolları vardır. Özgül ağırlıkları sudan az olan bu canlıların, sırt derilerinin hemen altında boynuzu anımsatan bir kemik bulunur.

Gözenekli bir yapıya sahip olan bu kemiğin içinde hava bulunur. Bu sayede, suyun içinde rahatlıkla alçalabilir veya yükselebilirler. Manto boşluklarında yer alan solungaçları sayesinde solunum yaparlar. Gövdelerinde sadece tek bir büyük yüzgeç vardır ve onu kullanarak gövdelerini istedikleri yöne döndürebilirler. Fenersi balıklardan biridir ve düşmanlarını korkutmak için ışık yayarlar. Bu olay, içi ışık veren bakterilerle dolu olan kesecikleri sayesinde gerçekleşir. Bundan dolayı, mürekkep balığı doğal ışık kaynaklarından biri olarak kabul edilir.

Doğal Işık Kaynakları Nelerdir?

Işık kaynakları, yapay ve doğal olmak üzere temelde iki sınıfa ayrılır. Doğal olanlar, kendiliğinden ışık üretirler ve çevrelerine yayarlar. Yapay ışık kaynakları ise insanlar tarafından üretilirler ve çalışmak için bir enerji kaynağına ihtiyaçları vardır. Bunlar, mum, ampul, fener, gaz lambası, trafik ışıkları, meşale ve kandildir. Doğal ışık kaynakları ise şu şekilde listelenebilir: