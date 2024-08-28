Murphy Kanunları Nedir? Murphy Kanunu Maddeleri ve Örnekleri Nelerdir?

Murhpy Kanunları gündelik hayatta yaşanan birçok durum için inceleme içeren sözlerdir. Başarısızlıklardan hayattaki isteklere dair birçok konuyu içine alan kanunlardır. Özellikle sosyal medyada çok fazla paylaşılan sözlerdir. Bundan dolayı Murhpy Kanunları nedir, maddeleri ve örnekleri nelerdir konusu ile ilgili birçok kişi detaylı bilgi arayışı içerisindedir. Konu ile ilgili tüm detayları yazının devamında okuyabilirsiniz.

Murhpy Kanunları Nedir?

Murhpy Kanunları, Edward A. Urphy tarafından 1990 senesinde ortaya konan kanunlardır. Başarısızlıklar, işlerin ters gitmesi, olmayan istekler yakından incelenerek ortaya çıkarılan özdeyişler olduğu söylenebilir. Bu kanunların gerçek olup olmadığı birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Bununla birlikte sürekli ters giden işlerin bu kanunların ortaya çıkarılmasında önemli etkileri olduğu söylenebilir. Örneğin eğer bir hata yapma durumu söz konusu ise kesinlikle bu hata yapılır.

En çok merak edilen noktalardan birisi de bu kanunların kişi hayatında ne gibi faydaları olduğudur. Buna net bir cevap vermek mümkün olmayabilir. Ancak olumsuz sonuçlanma olasılığı olan durumlara karşı önceden önlem alma imkanı bulunabilir. Bununla birlikte tahminleri yönlendirmek mümkün olabilir.

Murhpy Kanunları Maddeleri ve Örnekleri Nelerdir?

Murhpy Yasaları olarak da bilinen bu kurallar içerisinde birçok durum incelenmiştir. İşlerin ters gitmesi, aranan ancak bulunamayan nesneler, başarısızlıklar en çok üzerinde durulan konulardır. Birkaç tane örnek vermek gerekir ise şunları söylemek mümkün olur: