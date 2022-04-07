Muş İlçeleri: Muş İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Muş'un 8.090 kilometrekarelik yüzölçümü vardır. Aynı zamanda Ağrı, Erzurum, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır ile komşuluğu olan bir şehirdir. Şehrin yaklaşık olarak %45'i dağlarla çevrilidir. Nüfusun önemli bir kısmı da hayvancılık faaliyetleri ile geçinir. Tarım ve hayvancılık Muş ilçeleri için önemli bir geçim kaynağıdır. Muş ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtını sizler için araştırdık.

Muş İlçeleri

Muş şehrinin Merkez ilçesi ile birlikte toplamda 6 tane ilçesi bulunuyor. Bu ilçelerin bazıları Cumhuriyet öncesinde bazıları da Cumhuriyet'in ilanından sonra kurulmuştur. Şehrin en büyük ilçesi 1927 yılında kurulan Bulanık ilçesidir. Her ilçenin merkeze uzaklığı farklıdır. Bulanık ilçesi merkeze 101 km mesafede bulunuyor.

Hasköy ilçesi 1987 senesinde kurulmuştur ve il merkezine 18 km bir mesafede yer alır. Korkut ilçesi 1990 senesinde kurulan bir ilçedir. İl merkezine uzaklık mesafesi 28 km'dir. Malazgirt önemli ilçelerinden biridir ve Cumhuriyet'ten önce kurulmuştur. İl merkezine 127 km uzaklıktadır. Varto ise yine Cumhuriyet öncesinde kurulmuş bir ilçedir. İl merkezine 56 km mesafede yer alır.

Muş'un İlçeleri

Muş ilinin ilçeleri toplamda 6 tanedir. Her ilçenin nüfus ve yüzölçümü değerleri farklıdır. Muş'un ilçeleri arasında şunlar yer alır:

Merkez

Bulanık

Malazgirt

Varto

Hasköy

Korkut

Şehrin en kalabalık yeri Merkez ilçesidir. Bunun yanında en az nüfusa sahip olan yeri ise Korkut ilçesidir.

Muş Merkez İlçeleri

Muş'un merkez olan kısmı Merkez ilçe olarak isimlendiriliyor. Nüfusun büyük bir kısmı burada yaşıyor. Aynı zamanda birçok kamu kurumu, alışveriş merkezi gibi sosyal alanlar da yine Muş Merkez ilçesinde yer alıyor. Bu nedenle de hizmet sektöründe çalışan birçok kişi merkezde yaşıyor.

Muş İlçeler Haritası

Muş ilçelerinin harita üzerindeki dağılımını şehir haritasından daha kolay görebilirsiniz:

Muş İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Muş'un bir önceki yıl verilerine göre hesaplanan nüfus miktarı 405.228 kişidir. Bu nüfusun 206.375 kişisi erkektir. 198.853 kişisi ise kadındır. İlçelere göre nüfus dağılımı ise şu şekildedir: