Müsaade Eş Anlamlısı Nedir? Müsaade Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimiz tarih boyunca pek çok dilden kendi bünyesine kelimeler katmıştır. Bu nedenle de Türkçe oldukça zengin bir dildir. Müsaade kelimesinin de kökeni Türkçe değildir. Bu kelime de başka bir dilden dilimize alınmıştır. Müsaade kelimesi yerine başka kelimeleri kullanmak mümkündür. Zira dilimizde müsaade kelimesinin eş anlamlısı bulunmaktadır. İşte müsaadenin eş anlamlısı ve daha fazlası!

MÜSAADE EŞ ANLAMLISI

Müsaade eski bir kelime olduğundan günümüzde pek sık tercih edilmemektedir. Müsaade kelimesinin eş anlamlısı daha sık kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre müsaadenin eş anlamlısı izin kelimesidir. İzine ek olarak müsaade eş anlamlısı olarak icazet, ruhsat ve hatta destur kelimeleri de kullanılabilmektedir.

Halk arasında ise müsaade kelimesi yerine farklı kelimelerde tercih edilmektedir. Lakin bu kelimeler tam olarak müsaade kelimesinin eş anlamlısı değildir. Yine de bu kelimeleri bilmekte fayda vardır. Müsaade kelimesinin diğer benzer anlamları ise cevaz ve elverişlidir.

MÜSAADE NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE MÜSAADE TANIMI

Müsaade kelimesi Türkçe değildir. Müsaade kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Müsaade kelimesi Arapçada yardım etme, onaylama ve kolaylaştırma anlamına gelen "musāˁada" kelimesinden türeyerek dilimize geçmiştir. Yapılan araştırmalar müsaade kelimesinin yazılı olarak ilk kez 1557 yılında Seydi Ali Reis tarafından kaleme alınan Mirat-ül Memalik isimli eserinde kullanıldığını ortaya koymuştur.

Müsaade kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından icazet, izin, onay ve ruhsat olarak tanımlanmıştır. Lakin müsaade kelimesinin tek anlamı bu değildir. Müsaade kelimesi zaman zaman uygun, elverişli olma ve elverişlilik anlamlarında da kullanılmaktadır. Müsaadenin eski bir anlamı da yardımdır, ancak bu anlamda müsaade kelimesi artık pek tercih edilmemektedir.