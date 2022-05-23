Müsadere Sistemi Nedir? Osmanlı’da Müsadere Usulü Amacı Nedir Ve Ne Zaman Kaldırıldı?

Müsadere sistemi farklı düşünce ve ikilemleri doğurmuştur. Her ne kadar bu siteme karşı çıkanlar olsa da Osmanlı Devleti'nin özel mülkiyet kavramına uygun olmayan bir devlet politikası bulunduğundan dolayı uzun süre başarılı bir şekilde kullanılmıştır. İnsanları dürüstlüğe iten bu sistem şüphesiz adaletli yapıldığı sürece boyunca birçok doğruluğu beraberinde getirmiştir. Ancak müsadere sistemi bir süre sonra kaldırılmıştır. Müsadere sistemi ne zaman kaldırıldı? Müsadere sistemi nedir? İşte detaylar…

Müsadere Sistemi Nedir?

Müsadere sistemi, Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin haksız kazanç sağlayan kişilerin mallarına, zenginliklerine istediği zaman el koyma işlemidir. Hırsızlık ve rüşvet gibi haksız kazanç elde edilen durumlarda kullanılmıştır. İlk defa 1453 yılında Çandarlı ailesinin malları müsadere edilmiştir. 17. Yüzyıldan itibaren ölen veya idam edilen yüksek dereceli memurların mallarına da el konulmaya başlanmıştır ancak bu uygulama II. Mahmut tarafından kaldırılır.

Osmanlı'da müsadere Usulü Amacı Nelerdir?

Müsadere sistemiyle hırsızlık ve haksız kazanç sağlayıp rüşvet alan kişilerin mallarına el konulmaya başlanmıştır. Bu durum bireyleri bu konuda daha titiz ve özenli olmaya itmiştir. Rüşvetin ve hırsızlığın ortadan kalkmasında önem taşımıştır. İnsanlar için caydırıcı bir uygulama olmuş, helal kazanca teşvik etmiştir.

Müsadere Sistemi Neden Kaldırılmıştır?

Müsadere sistemi ilk olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde başlamıştır. Ancak zamanla haksız ve adaletsiz yapılmaya başlandığı için II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. 1839 tarihinde Tanzimat'ın ilanından sonra tamamen kaldırılmıştır.