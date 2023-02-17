Müşahede Ne Demek? Hastanede Müşahede Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Müşahede ne demek sorusuna cevap bulmak isteyenler öncelikle küçük bir sözlük araştırması yapabilirler. Müşahede altında tutmak ne anlama gelir? Kelimenin cümle içinde kullanımı da merak edilenler arasındadır. Müşahede cümle içinde kullanımı ve kökeni ya da müşahede nasıl yazılır sorularını araştırabilirsiniz. Kısa bir internet araştırması dahi merak ettiklerinize cevap bulmada yeterli olacaktır. Tasavvufta müşâhede ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Müşahede Ne Demek?

Müşahede, Arapça kökenli olan "şühud" kelimesinden türemiştir. Şühud kelimesi, gözle görmek anlamına gelir. Müşahede de "keşfetmek" demektir. Müşahede kelimesi ile daha çok hastanelerde karşılaşırsınız. Hastanelerin "müşahede odası" olarak isimlendirilen gözlem odaları vardır. Tasavvuf literatüründe de müşahede kelimesinin kullanıldığını görebilirsiniz.

Müşahede genel anlamda keşif, gözlem, rasat ve tarassut anlamlarına gelir. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamı ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Buradaki bilgiye göre müşahedenin 3 farklı anlamı vardır. Bu anlamları aşağıda bulabilirsiniz.

İnceleme yapmak

Tasavvuf literatüründe, keşif yaparak ilahi sırları çözmek

Tıp literatüründe hastayı tedavi altına almak

Müşahede Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

Müşahede kelimesinin anlamının en iyi şekilde tahlil edilmesi, ancak örnek cümle yapılarının incelenmesi ile mümkündür. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.