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Giriş Tarihi: 17.2.2023 16:25 Son Güncelleme: 17.2.2023 16:25

Müşahede Ne Demek? Hastanede Müşahede Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Müşahede kelimesi Türkçemizde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Bu kelime ile daha çok hastanelerde karşılaşırsınız. Müşahede ne demek? Kelimenin fiil hali ise müşahede altında tutmaktır. Müşahede altında tutmak ne anlama gelir? Müşahede cümle içinde kullanımı ve kökeni de merak edilir. Müşahede nasıl yazılır? Tasavvuf terimi olarak da müşahede merak edilir. Tasavvufta müşâhede ne demek sorusunu sizler için araştırdık.

Müşahede Ne Demek? Hastanede Müşahede Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Müşahede ne demek sorusuna cevap bulmak isteyenler öncelikle küçük bir sözlük araştırması yapabilirler. Müşahede altında tutmak ne anlama gelir? Kelimenin cümle içinde kullanımı da merak edilenler arasındadır. Müşahede cümle içinde kullanımı ve kökeni ya da müşahede nasıl yazılır sorularını araştırabilirsiniz. Kısa bir internet araştırması dahi merak ettiklerinize cevap bulmada yeterli olacaktır. Tasavvufta müşâhede ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Müşahede Ne Demek?

Müşahede, Arapça kökenli olan "şühud" kelimesinden türemiştir. Şühud kelimesi, gözle görmek anlamına gelir. Müşahede de "keşfetmek" demektir. Müşahede kelimesi ile daha çok hastanelerde karşılaşırsınız. Hastanelerin "müşahede odası" olarak isimlendirilen gözlem odaları vardır. Tasavvuf literatüründe de müşahede kelimesinin kullanıldığını görebilirsiniz.

Müşahede genel anlamda keşif, gözlem, rasat ve tarassut anlamlarına gelir. TDK sözlüğünde de kelimenin anlamı ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Buradaki bilgiye göre müşahedenin 3 farklı anlamı vardır. Bu anlamları aşağıda bulabilirsiniz.

  • İnceleme yapmak
  • Tasavvuf literatüründe, keşif yaparak ilahi sırları çözmek
  • Tıp literatüründe hastayı tedavi altına almak

Müşahede Cümle İçinde Kullanımı ve Kökeni

Müşahede kelimesinin anlamının en iyi şekilde tahlil edilmesi, ancak örnek cümle yapılarının incelenmesi ile mümkündür. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • Hastanede 2 gün müşahede altında kalmayı müteakip taburcu oldu.
  • Kendi kendine kâinatı müşahede ederek dinde hassasiyetini artırdı.

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