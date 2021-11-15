Türkçeye Arapça dilinden geçen ve uyum sağlayan birçok kelime vardır. Bu kelimelerden biri de müsaittir. Çoğu kişi müsait kelimesinin Türkçe kökenli olduğunu sanmaktadır. Bu yüzden müsait kelimesi yerine Türkçe kökenli olan eş anlamlı kelimeler kullanılmak istenebilir. Hazırladığımız yazımızda Müsait eş anlamlısı nedir? Müsait kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümlelerin kurulabileceği hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Müsait kelimesinin anlamı

Arapça kökenli olan ve dilimize Arapçadan geçerek kullanılmaya devam eden müsait kelimesi 6 harfli bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre bir olay ya da durumun elverişli ve uygun hale geldiği andır. Müsait kelimesi TDK'de tartışmalı bir anlama da sahiptir. Kadınlar için flört etmeye uygun anlamı kişiler tarafından kabul edilmese de TDK'nin resmi sitesinde bu anlam kullanılmaya devam etmektedir.

Müsait kelimesinin eş anlamlısı

Arapça kökenli bir kelime olan müsait kelimesinin 3 farklı eş anlamı bulunur. Bunlar; elverişli, uygun, yaraşırdır. Bu kelimeler cümle içerisinde müsait kelimesi yerine kullanılabilir. Müsait kelimesinin eş anlamlı kullanımları sayesinde cümlelerinizde farklılaşabilirsiniz. Eş anlamlı kelimelerin kullanımı ile aynı zamanda kelime dağarcığınızı da zenginleştirebilirsiniz. Müsait kelimesinin eş anlamlıları içerisinde en sık kullanılan kelime uygun kelimesi olsa da yaraşır ve elverişli de cümlede kullanım için tercih edilebilir.

Müsait kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Müsait olduğunda beni aramasını söyledim ama çok gecikti.

En sevdiği sanatçının konserine müsait olmadığı için gidemedi.

Toplantı için müsait bir kıyafeti olmadığı için katılamadı.

Takvimi hafta sonu kursa gitmek için çok müsait.

Müsait kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım