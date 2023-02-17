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Giriş Tarihi: 17.2.2023 10:56 Son Güncelleme: 17.2.2023 10:56

Müsamaha Ne Demek? Müsamaha Göstermek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İnsanlar ilk defa duydukları kelimelerin anlamlarını merak ederler. Bu kelimeler genellikle yabancı kökenli kelimelerdir. Söz konusu kelimelerden biri de müsamaha kelimesidir. Müsamaha ne demek? Bu kelimenin cümle içinde kullanımı da merak edilen bir konudur. Müsamaha cümle içinde kullanımı ve kökeni nedir? Müsamaha göstermek ne anlama gelir gibi konu ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizler için araştırarak yazımızda derledik.

Müsamaha Ne Demek? Müsamaha Göstermek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Müsamaha ne demek sorusunu araştırırken eski dönemde kullanılan kelimeleri inceliyorsunuz demektir. Müsamaha kelimesi daha çok eski Türkçede kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük cümleye derinlik kazandırır. Müsamaha cümle içinde kullanımı ve kökeni bilindiğinde günlük konuşma dilinde bu kelimenin nasıl kullanılması gerektiğini anlayabilirsiniz. Müsamaha göstermek ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Müsamaha Ne Demek?

Müsamaha kelimesi herkes tarafından olmasa da toplumun büyük bir kısmı tarafından günlük konuşma dilinde de kullanılır. Bu kelimenin kökenine baktığınızda dilimize Arapçadan geçtiğini görebilirsiniz. Özellikle ileri yaştaki kişiler bu kelimenin kullanımına daha aşinadır. Yeni nesil, müsamaha kelimesinin kullanımını ve anlamını bilmeyebilir.

Müsamaha en temel anlamı ile "anlayış" demektir. TDK kaynaklarında da kelimenin anlamı ile ilgili bu tanımlama yapılmıştır. Müsamaha kelimesinin Türk dil yapısında genellikle müsamaha etmek ya da müsamaha göstermek şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Her kullanım şeklinde müsamaha kelimesinin yalın anlamı "anlayış"tır.

Müsamaha Göstermek Ne Anlama Gelir?

Müsamaha göstermek, müsamaha kelimenin en çok kullanıldığı şeklidir. Müsamaha göstermek, "anlayış göstermek" demektir. Müsamaha kelimesi ile ilgili daha detaylı bilgi ve anlam bütünlüğü için örnek cümle yapılarını incelemeniz gerekir. Aşağıdaki cümle yapıları bu anlamda sizlere yol gösterecektir.

  • Kendisine o kadar fazla müsamaha gösterdim ki kendisi bunun kıymetini bilmedi.
  • Müsamaha etmek, toplumun büyük bir kısmı tarafından örnek bir davranış olarak kabul edilir.

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Müsamaha Ne Demek? Müsamaha Göstermek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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