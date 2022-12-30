Musammat Gazel Nedir? Edebiyat Terimi Olarak Musammat Gazel Ne Demek, Edebiyatımızdaki Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Divan Edebiyatında sıklıkla kullanılan bir şiir tekniği olan musammat gazel nedir diye merak edenler vardır. Musammat gazel beyitleri sayesinde, bu türün nasıl olduğu anlaşılabilir. Özellikle, ortaöğretim öğrencilerinin mutlaka musammat gazel örnekleri hakkında araştırma yapması gerekir. Çünkü, Türk Edebiyatı dersi üniversiteye geçişte önemli bir yer tutar. Bu yüzden, musammat gazel özellikleri kesinlikle öğrenilmelidir. Ek olarak, musammat gazel temsilcisi de sınavda çıkabilen bir detaydır.

Musammat Gazel Nedir?

Gazel, Divan Edebiyatı şiirlerinden biridir. Kendi içinde ayrı kollara ayrılır. Bunlar arasında, bendlerden oluşan bazı türler bulunur. Musammat ise kelime anlamı olarak "ipliğe dizilmiş inci" demektir. Edebiyatımızda bendlerden meydana gelen tüm nazım biçimlerine "Musammat" adı verilir. Bend, en az üç mısradan oluşan nazım birimine verilen addır. Bendler, boğum, rabıta ve bağ olarak da adlandırılır. Divan şiiri ele alındığında, bendlerden meydana gelen birçok nazım biçimi vardır. Bunlar:

Müselles

Murabba

Terbî

Muhammes

Tahmîs

Müseddes

Tesdîs

Müsebba

Tesbî

Müsemmen

Tesmîn

Mütessa

Mu'aşşer

Ta'şîr

Terkîb-i bend (=terkîb-bend)

Tercî'-i bend (=tercî'-bend)

Musammatın en önemli özelliği, kendi başına bir nazım biçimi olmamasıdır. Sadece, gazel ile bazı kasidelerde görülen bir nazım biçimi türüdür.

"Mütekerrir musammat", ilk bendde bulunan dize ile beyitlerin, diğer bendin sonunda tekrarlanmasına verilen addır.

"Müzdevic musammat" ise bendi oluşturan dize ile beyitlerin, diğer bendler ile sadece uyak olarak benzemesi durumunda oluşur.

Musammat gazelde, dize ortalarında iç uyak vardır. Uyak şekli, abab, cccb, dddb'dir. Gazele ek olarak, musammat kaside de vardır. Aynı vezinlerle yazılması gereken bu tip şiirlerde, genel olarak "Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün" kalıbı kullanılır.

Musammat Gazel Örnekleri Neler?

Bu türün en önemli temsilcileri arasında, Fuzulî, Nedim, Bâkî, Taşlıcalı Yahya Bey vardır. Aşağıda ise Fuzulî'nin yazmış olduğu bir musammat gazel örneği verilmiştir.

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı

Felekler yandı âhımdan muradım şem'i yanmaz mı

Kamu bimarına canan devâ-yı derd eder ihsan

Niçün kılmaz bana derman beni bimar sanmaz mı

Gül-i ruhsarına karşu gözümden kanlu akar su

Habibim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gamım pinhân tutardım ben dediler yâre kıl rûşen

Desem ol bivefâ bilmen inanır mı, inanmaz mı

Fuzuli rind-ü şeydâdır hemişe halka rüsvâdır

Sorun kim, bu ne sevdadır bu sevdadan usanmaz mı

(Fuzulî)

Beni candan usandırdı

Cefâdan yâr usanmaz mı

Felekler yandı âhımdan

Muradım şem'i yanmaz mı

Kamu bimarına canan

Devâ-yı derd eder ihsan

Niçün kılmaz bana derman

Beni bimar sanmaz mı

Gül-i ruhsarına karşu

Gözümden kanlu akar su

Habibim fasl-ı güldür bu

Akar sular bulanmaz mı

Gamım pinhân tutardım ben

Dediler yâre kıl rûşen

Desem ol bivefâ bilmen

İnanır mı, inanmaz mı

Fuzuli rind-ü şeydâdır

Hemişe halka rüsvâdır

Sorun kim, bu ne sevdadır

Bu sevdadan usanmaz mı