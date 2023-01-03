Musammat Gazel Nedir? Musammat Gazel Örnekleri ve Özellikleri Neler, Nasıl Anlaşılır?

Masummat gazel nedir için en doğru yanıt edebiyat tekniği olduğudur. Türk Edebiyatı dönemlere ayrıldığı için Musammat gazel beyitleri dönemin özelliğini yansıtır. Yansıtılan özelliği anlamak için Musammat gazel nasıl anlaşılır yönünde pratiklik kazanılmalıdır. Püf nokta da Masummat gazel Özellikleri, Masummat gazel Örnekleri kavranarak oluşur. Divan edebiyatının tekniği olduğu için konunun anlaşılması güç olabilir. Çünkü günümüz Türkçesinde kullanılmayan kavramlar söz konusudur. Fakat Masummat gazel aruzun hangi kalıplarıyla yazılır bilmek işi kolaylaştırır.

Musammat Gazel Nedir?

Masummat gazeli divan edebiyatında işlenen bir gazel çeşididir. Divan edebiyatında birçok edebiyat tekniği vardır. Masummat gazeli de bu tekniklerden sadece biridir. Masummat gazeli denince aklımıza nazım, uyak gibi kavramların gelmesi gerekir. Çünkü bu kavramlar hem dönemin dilini yansıtan hem de edebiyat yapısını yansıtan kavramlardır. Anlaşıldığı üzere divan edebiyatında dil sade değildir. Dolayısıyla günümüz Türkçesi ile kıyaslandığında bir farklılık söz konusudur. Yalın bir dille anlatmak gerekirse gazel bir nazım şeklidir. Nazım ise divan edebiyatındaki şiiri temsil etmektedir. Konular ve kavramlar birbirleriyle bağlantılı olduğundan bu iki kavram açıklandıktan sonra musammat gazeli açıklanmalıdır. Musammat gazeli ise gazellerin ya da kasidelerin ortalarındaki kafidedir. Yani ses benzerliğidir.

Musammat Gazel Özellikleri ve Nasıl Anlaşılır?

Musammat gazel en belirgin özelliği divan edebiyatında yer alan bir edebiyat tekniği olmasıdır. Musammat gazel düz yazıdan ziyade şiiri kapsayan bir tekniktir. Dolayısıyla özelliklerinden bahsederken şiir üzerinden açıklamak gerekir. Musammat gazel, kasideleri ve gazelleri kapsayarak bir uyağın olmasıdır. Uyak ise son hecelerdeki ses benzerliğidir. Gazel ve kasidelerde uyağın mısra ortalarda olması beklenir. Dolayısıyla anlatılanların hepsi musammat gazel özelliklerine kapsamaktadır. Eğer ki bir musammat gazelin orta mısralarında uyak varsa ve orta mısralardan ikiye bölünebiliyorsa bu musammat gazeldir.