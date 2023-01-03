Musarra Nedir? Musarra Beyit ve Gazel Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Edebiyatta daha önce duymadığımız terimler karşımıza çıkmaktadır. Bu terimlerden birisi olan musarra, kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Musarra nedir sorusuna cevap arayan kişiler, edebiyatta kullanılan bu terimi araştırmıştır. Arapçadan "sarr" köküyle dilimize geçen musarra terimi, şiirlerde çok sık kullanılmıştır. Geçmişten günümüze pek çok şair bu yapıyı kullanmıştır. Musarra beyit ve gazel örnekleri ve özellikleri neler olduğu da bu durumda merak edilmiştir. Yazımızın devamında musarra beyit nedir sorusuna ve daha fazlasına yer verdik.

Musarra Nedir?

Musarra nedir sorusuna cevap aramak isteyen kullanıcılar, internete başvurmuştur. Herhangi bir şiirde iki mısrası birbirine kafiyeli olan bölüme musarra denilir. Geçmişten günümüze kullanılan bu yöntem, şairlerin de tercihidir. İki mısra arasında cümlenin yükleminin birbirine uyum sağlaması musarra beyit olarak ön plana çıkar. Musarra beyit ise genel olarak şiir üzerindeki 2 mısranın ele alınmasıdır. Alt alta gelen mısralar uyumlu şekilde hazırlanır. Yani bu durumda cümlenin sonu ve yüklem kapsamında kafiyeli olması önemlidir. Bu durum şiirin daha iyi okunmasını ve anlamının daha iyi bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Musarra Beyit ve Gazel Örnekleri

Edebiyatta çok sık duyulmayan fakat anlamı merak edilen pek çok terim vardır. Gazel türünde musarra beyit divan şairleri tarafından kullanılmıştır. Musarra beyit ve gazel örnekleri geçmişten günümüze çok sayıda görülmüştür. Musarra gazel örneği için geçmişten günümüze örnek vermek mümkün. Bu örnekler ise şu şekildedir;

-Recaizade Ekrem-

Hiçbir dem sensiz olmak istemez canım benim.

Oldu güya tab-i hüsnüm imanın benim.

-Atakan Kartaltepe-

Boynundaki tasmadır... sanma ki kravattır,

Boynundaki tasmadır... sanma ki kravattır, Utanırım onlardan... desem, eşek'tir - at'tır!

-Nafiz Çamlıbel-

Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,

Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar

Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.

Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.