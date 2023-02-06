Müsavat Ne Demek? Müsavat Kelime Kökeni, Cümle İçinde Kullanımı ve Anlamı

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Müsavat Ne Demek?

Müsavat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Müsavat kelimesinin TDK sözlüğü içerisindeki anlamı ise şu şekilde verilmiştir:

Eşitlik, denklik

Anlamlarına gelmektedir. Eşitlik ve denklik anlatan cümleler içerisinde müsavat kelimesini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Müsavat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Müsavat kelimesini öğrendikten sonra cümle içerisindeki kullanımını merak edebilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız müsavat kelimesinin cümle içerisinde kullanım örnekleri: