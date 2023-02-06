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Giriş Tarihi: 6.2.2023 09:22 Son Güncelleme: 6.2.2023 09:22

Müsavat Ne Demek? Müsavat Kelime Kökeni, Cümle İçinde Kullanımı ve Anlamı

Gün içerisinde pek çok bilinmeyen kelime ile karşılaşılması oldukça doğaldır. Bunun en temel nedeni ise; Türkçenin sözcük açısından zengin bir dil olmasıdır. İşte böylesi kelimelerden biri de müsavattır. Bu yazımızda sizin için müsavat ne demek, müsavat kelime kökeni nedir gibi soruların yanıtlarını derledik. Eğer siz de müsavat nedir, müsavat cümle içinde kullanımı nasıl olur diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Müsavat Ne Demek? Müsavat Kelime Kökeni, Cümle İçinde Kullanımı ve Anlamı

Günlük hayat içerisinde sıklıkla farklı kelimelere rastlamak mümkün oluyor. Müsavat da o kelimeler arasında yer alıyor. Müsavat nedir sorusu da bu nedenle gündeme geliyor. Müsavat ne demek sorusunun yanıtının ardından ise müsavat cümle içinde kullanımı nasıl olmalıdır diye düşünülüyor. Müsavat kelime kökeni ve müsavat ne demek sorularının yanıtını bulmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Müsavat Ne Demek?

Müsavat kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Müsavat kelimesinin TDK sözlüğü içerisindeki anlamı ise şu şekilde verilmiştir:

  • Eşitlik, denklik

Anlamlarına gelmektedir. Eşitlik ve denklik anlatan cümleler içerisinde müsavat kelimesini gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Müsavat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Müsavat kelimesini öğrendikten sonra cümle içerisindeki kullanımını merak edebilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız müsavat kelimesinin cümle içerisinde kullanım örnekleri:

  • Anında anladı ki, bu kız kendisini hiç de küçük ve basit görmemekte, bir müsavat istemektedir.

  • Müsavat en önemli değerlerden biridir.
  • Herkes hayatında müsavat olduğu sürece empati kurma yeteneğini geliştirebilir.

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Müsavat Ne Demek? Müsavat Kelime Kökeni, Cümle İçinde Kullanımı ve Anlamı
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