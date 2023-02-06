Müsebbib Ne Demek? Müsebbip Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimiz kelime yönünden hayli zengin bir yapıya sahip olduğu için, ara sıra bazı kelimelerin anlamının tam olarak bilinmemesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Müsebbip kelimesi de anlamı yönünden merak edilen, ilk kez duyanlar tarafından manası araştırılan bir kelimedir. Anlamı kadar doğru yazılışı da merak edilen müsebbip kelimesinin anlamı nedir? Müsebbip ne demek? İşte ayrıntılı yanıtlar…

Müsebbip Ne Demek?

Eski dönemlerde günümüze nazaran çok daha fazla kullanılan müsebbip kelimesi, günümüzde sıklıkla olmasa da karşımıza çıkan bir sözcüktür. Dilimize sonradan Arapçadan geçmiştir. Müsebbip; 'bir olayın ya da herhangi bir durumun gelişmesine sebep olan' demektir. Müsebbip kelimesi kısaca herhangi bir durumun sorumlusu kişi yahut etkenleri ifade etmek için kullanılır.

Müsebbip Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu kaynaklarına baktığımız zaman müsebbip kelimesinin, herhangi bir durumun oluşmasına neden olan ya da bu duruma yol açan anlamına gelmektedir. Müsebbip kelimesini kişi ya da olay için kullanmak mümkündür. Müsebbip kelimesinin doğru yazılışı 'müsebbip' şeklindedir, 'müsebbib' yanlış yazım şeklidir.

Müsebbip Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Bir kelimenin anlamını öğrenirken, cümle içinde kullanarak örneklendirmek akılda kalıcılık yönünden oldukça faydalı bir tekniktir. Bu nedenle müsebbip kelimesinin cümle içinde kullanım örneklerini sizler için sıraladık;